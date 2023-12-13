Halil Umut Meler, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

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Ankaragücü ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Ankara'da oynanan maçın son düdüğünün gelmesinin ardından ev sahibi ekibin eski başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu.

TABURCU EDİLDİ

Aldığı darbeler sonrası yere yığılan ve etrafını saran kişiler tarafından tekmelenen Meler, hastaneye kaldırılmıştı. FIFA kokartlı hakem, hastanedeki 3. gününün ardından bugün Acıbadem Ankara Hastanesi'nden taburcu edildi.

Halil Umut Meler'i uğurlayan Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut daha sonra bir basın açıklaması yaptı.

"HAKEMLİĞİ BIRAKMAKLA İLGİLİ BİR ŞEY SÖYLEMEDİ"

Yörübulut, "Herkese geçmiş olsun. Hocamızı taburcu ettik. Morali gayet iyi. Gittiği yerde kontrollerini olacaktır. Gözündeki ufak şişlik dışında bir sorunu kalmadı. Travma nedeniyle boyunda bir düzleşme oluşmuş sadece. Tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık zamanla iyileşecek, küçük bir çatlaktı zaten. Kanama da kalmadı. Hakemliği bırakmakla ilgili bir şey söylemedi, o konuyu kendisi söyleyecektir." dedi.