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'Şapkamızı önümüze koyacağız' demişti Fuat Çapa ile yollar ayrılıyor!
Deplasmanda Göztepe'ye 3-1 mağlup olan Ankaragücü'nde teknik direktör Fuat Çapa'nın görevine son verileceği belirtildi. Çapa'nın mağlubiyet sonrası yaptığı son açıklamalar ise şu şekildeydi, 'Yeterince şanssızlık yaşadığımızı herkes biliyor. Yediğimiz gole kadar kontrol bizdeydi. Çıkışlarımız oldu, pozisyonlarımız oldu. Basit bir gol yedik. Penaltının kaçması kötü oldu. İkinci devre orta sahaya kontrol etmek için hamleler yaptık. Dinamizm katma düşüncesiyle değişiklikler yaptık. Maalesef yaptığımız değişikliklerden istediğimiz verimi alamadık. Belki beraberliği yakalasaydık maçın gidişatı farklı olabilirdi. İşlerin iyi gitmediği belli şapkamızı önümüze koyacağız...'
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