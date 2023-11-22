A Milli Takım'da Vincenzo Montella: Bu bayrak için elimden geleni yapacağım

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Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 8. maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kaldı

Grubunu lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez bir şampiyonaya lider katılım hakkı elde etti.

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler karşılaşmasının ardından değerlendirmeler yaptı.

Çok zor bir maç oynadıklarını belirten Vincenzo Montella, "Çok zorlu bir maç geçti. Beklentimizin dışında bir şey geçmedi. Galler, burada zorlu bir rakip olduğunu gösterdi bir kez daha. Kesinlikle ilk yarıda daha fazlasını yapabilirdik ama mutluluk verici tarafı şu, ikinci yarıda reaksiyon gösterdik. Bu konuda, reaksiyon gösterdiğimiz için mutluyum. Özellikle etrafımızdaki bütün çalışanlar, bizi destekleyenler ve futbolcular için çok mutluyum ve gururluyum çünkü lider olarak tamamladık grubu." dedi.

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"BURADA OLMAK GURUR MESELESİ"

Milli Takım için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade eden Montella, "Beni ilk gün çağırdıkları andan itibaren çok gururlandım. Bu bayrak için elimden geleni yapacağım. Bu ülke için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Burada olmak gurur meselesi." diye konuştu.

Galler maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Birincilik için çok mutluyuz. Lider döndüğümüz için, biliyorsunuz sadece bizim tarafımızdan değil, sizin tarafınızdan da takıma çok fazla iltifatlar yağdı. Takıma ne kadar güvendiğimiz apaçık ortada” dedi.



“REAKSİYONLARI GÖSTEREBİLEN TAKIMA SAHİP OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Müsabakayı değerlendiren Montella, “Zorlu bir karşılaşma olacağını hepimiz biliyorduk. İlk yarıda daha fazlasını yapabilirdik. En önemlisi ben milli takıma geldiğimden beri, gördüğüm en güzel şeylerden birisi ikinci yarıda mental olarak gösterdiğimiz reaksiyon; sahada daha fazla ağırlığımızı koymaya başladığımız. Burada hoca olduğumdan beri bu tarz reaksiyonları gösterebilen takıma sahip olduğum için çok mutluyum. Berabere bitirebildiğimiz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.



“HAKEMİN BÜYÜK HATALAR YAPTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

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Maçın hakemi Matej Jug’un performansı hakkında sorulan soruya İtalyan teknik adam, “Ben hiçbir zaman hakemlerle alakalı yorum yapmam. Çünkü dışarıdan yargılamak daha kolay oluyor. Belki dışarıdan bir takımı öne çıkarmak gibi görünse de öyle düşünmüyorum. Sadece bazı pozisyonlarda farklı bakış açısıyla yorumladığını söyleyebilirim. Genel olarak baktığınızda büyük hatalar yaptığını düşünmüyorum” yanıtını verdi.



“ENES ÜNAL’IN NE KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayan Cenk Tosun ve Enes Ünal’ın eksikliklerini yaşadıklarını aktaran Montella, “Bu maçta Cenk Tosun’un eksikliğini şöyle yaşadık; ilk sefer 2 tane gol atmıştı. Enes Ünal da gelecek için bizim için görebileceğimiz, değerlendirebileceğimiz ne kadar değerli oyuncu olduğunu biliyoruz” diye konuştu.



“BÜTÜN FUTBOLCULARIN GELİŞEBİLECEĞİNE İNANAN BİR HOCAYIM”

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Futbolcuların her zaman gelişim gösterebileceğine inandığını vurgulayan Montella, şöyle konuştu:

“Bütün futbolcuların gelişebileceğine inanan bir hocayım. O yüzden bütün çalışmalarımızı, hepsinin gelişmeleri için mesai harcarken buna odaklanırım. Kenan bu seviyede kendini gösterme fırsatı olmamıştı, kendisini göstermesi beni sevindirdi. Deneyimli oyuncular var, onların da gelişebileceğine inanıyorum.”



“KALECİ KONUSUNDA GÖNLÜM ÇOK RAHAT”

Manchester United’da kaleci Onana’nın sakatlığı sonrası Altay Bayındır’ın forma giyebilme ihtimali ile ilgili görüşleri sorulan Montella, milli takımdaki kalecileri değerlendirdi. Montella, “Altay, çok genç bir kaleci ama Almanya maçında ne kadar iyi bir kaleci olduğunu bir daha gösterdi. Oraya döndüğünde eminim oynayabilecek çünkü genç olmasına rağmen deneyimleri var ve orada da deneyim kazanınca devamlı oynama fırsatı bulur. Sonrasında ne kadar önemli bir kaleci olduğunu bizlere gösterecektir. Kaleci konusunda gönlüm çok rahat. Uğurcan da çok iyi iki maç oynadı. Bu maçta da çıkmasaydı devam edeceğine eminim. Mert Günok’un da ne kadar deneyimli olduğunu biliyoruz, Ertaç da son iki senedir ligde ne kadar iyi kaleci olduğunu herkese gösteriyor” diyerek sözlerini noktaladı.