Zorbay Küçük ve Galatasaray'ın iddiaları... Güntekin Onay: Hakem söylemleri açık bir gündem değiştirme çabası

1- Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde iki takımı da üzen bir sonuç ortaya çıktı. Kalite yönünden beklediğiniz gibi bir maç oldu mu? Karşılaşmanın kaderinde teknik adamların seçimleri mi yoksa bazı futbolcuların performansları mı daha belirleyici oldu?

MEHMET ARSLAN: DERBi, BEKLEDiĞiM GiBiYDi

Pozisyonu bol, gollü bir derbi izleyeceğimizi tahmin ediyordum. Öyle de oldu. Karşılaşmada futbolcu olarak öne çıkan isim Josef de Souza oldu. Ama altını çizerek belirtmeliyim ki, Önder Karaveli teknik adam olarak bir adım daha öne geçti. Hem sahaya sürdüğü takım hem de Sergen Yalçın’ın, “Oyuna sonradan giren oyunculardan da verim alamıyoruz” diyerek sürekli olarak şikayet ettiği klişeyi de kırdı. Maçın kalitesi değil ama mücadelesi ve heyecanı derbiye yakışır düzeydeydi.

UĞUR MELEKE: HAYALLER DEĞiL, KAYGILAR...

Kimsenin yenilmek istemediği, hayallerin değil, kaygıların ağır bastığı vasat bir derbiydi bence. Vitor Pereira’nın zaten bu maçlarda stratejisi belli: Topu rakibe bırakacak, geçiş kollayacak. İlk yarıda her şey onun istediği gibi gelişti. İkinci yarıda da aynen Antwerp maçında yaptığı gibi skoru koruyabileceğini zannetti ama başaramadı. Önder Karaveli biraz daha proaktif olsa, mesela oyunu rakip yarı alana yığmışken 60’larda Güven Yalçın’la forveti ikilese, kazanma şansı da olabilirdi.

GÜNTEKiN ONAY: EN iYi 11’i DEĞiLDi

Derbide iki tarafın da istediğini alamadığı bir gerçek. Ancak Vitor Pereira’nın Fenerbahçe’si kendi evinde kazanmaktan çok rakibini durdurmak isteyen bir görüntü ortaya koydu. Sert ve defansif oynadılar. Beşiktaş’ta ise başlangıç 11’i en güçlü 11 değildi. Yine de siyah beyazlılar karşılaşmada futbol oynamaya çalışan taraftı.

2- Önder Karaveli’nin “Beşiktaş Teknik Direktörlüğü’ne talip misiniz?” sorusu üzerine söylediği “Ben futbolun içinde kalmaya, antrenörlük yapmaya, genç insanların hayatına dokunmaya talibim” sözlerine yorumlarınızı merak ediyorum...

UĞUR MELEKE: VARLIĞI MUTLULUK VERİCİ

Karaveli bana yıllar sonra Süleyman Seba tedrisatını hatırlatan bir isim oldu doğrusu. Heyecanlı ama saldırgan değil. İstekli ama talepkâr değil. Bu maçta Serdar yerine Necip’le başlaması, Güven’e hak ettiği dakikanın azını vermesi bence yanlış kararlardı. Ama Beşiktaş’ın yeni teknik ekibi içinde muhakkak bulunmalı. Yeni döneme Beşiktaş ruhu transferi yapabilecek bir isim çünkü. Karaveli bana ete kemiğe bürünmüş Beşiktaş hissi veriyor. Varlığı mutluluk verici.

MEHMET ARSLAN: EZBER BOZDU

Kibirden uzak, iletişime açık, ‘küçük dağları ben yarattım’ tavrını reddeden, uzlaşmacı, arka planda başka hiçbir hesabı olmayan ve daha önemlisi kulübünü çok iyi temsil eden bir teknik adam buldu Beşiktaş. Alışık olmadığımız bir tarz bu. Çok eskilerde kalmış, Süleyman Seba, Baba Hakkı kültürü bu. Bunu bize hatırlattığı için bile teşekkür borçluyuz ona. Ne kadar fakirleşmişiz, şimdi daha iyi farkına vardım. Oysa biz hakemlere küfür eden, racon kesen, başarıyı sahiplenen, başarısızlığı TFF ve hakemlere yükleyen teknik adam profiline çok alışmıştık. Önder Karaveli ezberimizi bozdu.

GÜNTEKiN ONAY: GÖZÜ YÜKSEKLERDE DEĞiL

Bu cevaptan ben şunu anlıyorum: Kendi kariyer hedefini koyan, idealist bir teknik adamdan ziyade kendisine verilecek görevi bekleyen ve ne dikte edilirse onu yapmaya hazır bir teknik adam. Herkesin gözü yükseklerde olmayabilir. Saygı duyarım. Ayrıca Beşiktaş gibi bir kulüpte U19 teknik sorumluluğu prestijli ve anlamlı bir görev.

3- Derbide Beşiktaş ile sahasından 2-2’lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe’de Pereira ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertliler açısından bu doğru bir karar mıydı, bundan sonra ne yapmalılar?

UĞUR MELEKE: KILAVUZ BELÖZOĞLU DÖNEMi OLMALI

Pereira’nın tek bir doğrusu vardı. Portekizli teknik direktör, doğrusuna, tutkuyla bağlıydı ancak sahip olduğu bu doğru, büyük takım gerçekleriyle örtüşmüyordu. Türkiye’de bir büyük takım Göztepe ile oynadıkları karşılaşmada 1-1’e razı olup İrfan Can’ı çıkarmaz. Antep’e 3-2 mağlupken kenarda Sosa-Pelkas’ı unutmaz. İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. Pereira iyi futbol- iyi futbolcu sevmiyordu adeta. Sadece pragmatik futbol seviyordu. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu döneminde iyi futbol oynuyordu. Büyük takım oyunu yansıtıyordu sahaya. Kılavuzları orası olmalı.

GÜNTEKiN ONAY: F.BAHÇE NEDEN AYNI HATAYI YAPTI?

Pereira ile yolların ayrılması beklenen sondu. Anlaşılmaz kadro tercihleri, pozitif futboldan çok rakibi durdurmaya yönelik, kontratak tandanslı oyun anlayışı; teknik kalitesi yüksek oyuncular yerine defansif özelliği öne çıkan futbolcuları oynatma saplantısı Perreira’nın ipini çekti. Daha önce de bu nedenlerden dolayı gönderilmişti. Konuşulması gereken: Fenerbahçe Yönetimi aynı hatayı neden yaptı?

MEHMET ARSLAN: TÜRKiYE’NiN ACI GERÇEĞi

Türkiye’de kader hiç değişmez; fatura her zaman teknik adama çıkar. Dört sezon F.Bahçe bu alışkanlığını hiç değiştirmedi. Başarısızlığın faturasını hep hocalar ödedi. Bu sezon da bunun değişeceğini hiç düşünmüyordum, nitekim öyle de oldu. Hocalar kurban edilir; başkan ve yöneticiler hep kahraman olarak kalır. Ortada 4 yıllık bir başarısızlık varken teknik adam ve futbolcu hesap vermez, başkan ve yönetim verir hesabı. Ama ironiye bakın ki, basından, TFF’den futbolcudan onlar hesap sorar hale geldi!

4- Trabzonspor, Hatay’ı 2 golle geçip 3 büyüklerle arasındaki farkı iyice açtı. Bordo mavililer için “Şamp...” diyebilir miyiz? Herhangi bir takımın onları yakalayabileceğine inanıyor musunuz?

MEHMET ARSLAN: KISIR ÇEKiŞMELERE DEVAM

Evet, Trabzonspor’u şampiyon yapacaklar, bu belli oldu artık. Ama ne Türkiye Futbol Federasyonu, ne de hakemler şampiyon yapacak. Üç büyükler kendi kısır çekişmeleri içinde boğulurken Trabzonspor ipi göğüsleyecek. Ben 40 haftalık bir yarışta 17. haftada kimseyi şampiyon ilan etmem. Yol daha çok uzun. Şampiyon olmak için Trabzonspor’un bir şey yapmasına gerek yok; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray böyle olsun yeter!

UĞUR MELEKE: PRAGMATiK OYUN FAKTÖRÜ

Trabzonspor'un Hatayspor’u yenip yenmemesinden ziyade nasıl bir strateji izleyeceklerini merak ediyordum ben. İlk 9 hafta dominant bir top oynamışlar, son 7 maçta pragmatik oyuna dönmüşlerdi. Hatayspor maçında ilk devre nihayet tekrar o baskın anlayışı uyguladılar. Vitesi 45 dakika ellerinde tuttular. Nefes aldırmadılar. Bu oyunu sürdürürlerse şampiyonluk Trabzon’un uhdesinde kalır. Ama pragmatik oyuna dönülürse süreklilik sağlanamaz. Benim fikrim bu.

GÜNTEKiN ONAY: SEZONUN EN iYi FUTBOLU

Trabzonspor, Nwakaeme’siz kadrosuyla Hatayspor karşısında ilk 45 dakika sezonun en iyi futbolunu oynadı ve kafalardaki birçok soru işaretine de net bir cevap verdi. Şurası bir gerçek; Abdullah Avcı ne yaptığını gayet iyi biliyor ve emin adımlarla güçlü bir şekilde hedefe ilerliyor. Şampiyonluk yarışında, mevcut puan durumu ve oyun istikrarı ile Trabzonspor’u tek zorlama şansı olan takım Konyaspor görünüyor. Daha ilk yarı bitmedi, oynanacak çok maç var fakat koşullar normal seyrettiği takdirde Trabzonspor şampiyonluk ipini göğüsleyecektir.

5- G.Saraylılar, hakem Zorbay Küçük’ün kendilerine karşı argo kelimeler kullandığını iddia edip, “Cezalandırılmalı” dedi. Terim ve ekibinin bu isyanını nasıl değerlendiriyorsunuz?

UĞUR MELEKE: SAYGI ÇiFT ŞERiTLi BiR YOLDUR

Tabii ki henüz hakem tarafını dinlemedik. Ki bu tarz meselelerde muhakkak MHK’nın saklandığı yerden çıkıp bir pozisyon alması lazım. G.Saray’ın iddialarına cevap vermeli. Kanıtlar ışığında bu iddialar ya doğrulanmalı ya da yalanlanmalı. Eğer hakemine haksızlık yapılıyorsa koruması, yapılmıyorsa cezalandırması lazım. Hiçbir sporcu hiçbir hakeme bu tarz sözcükler edemeyeceği gibi, hiçbir hakem de hiçbir sporcuyla böyle konuşamaz. Saygı çift şeritli bir yoldur, tek taraflı olmaz. Ayrıca “Go lan” nedir Allah aşkına? Bu İngilizce’ye mi FIFA kokartı taktık? Bravo gerçekten!

MEHMET ARSLAN: BAHANEYE KiMSE iNANMIYOR

Sıkıldım artık. Her puan kaybından sonra birbirinin aynı, hakemi, TFF’yi suçlayan açıklamalar. Sevgili hocam; siz değil misiniz hakeme saha kenarında sinkaflı küfür eden ve bundan dolayı ceza alan? Kaybettiğiniz her maç suçlu başkası. Kazandığınız her maçta da ‘İmparator’ Fatih terim. Sizin gibi bir teknik adama saha dışında da ihtiyacı var bu ülkenin. Düşüncelerinize, 14 yabancı kuralı gibi yaklaşımlarınıza, futbolun önünü açacak fikirlerinize ihtiyacımız var. Bahanelerinize değil. Onlara da kimse inanmıyor artık.

GÜNTEKiN ONAY: GÜNDEM DEĞiŞTiRME ÇABASI

Zorbay Küçük ne söyledi, ne yaşandı bilmiyoruz. Lakin Galatasaray ligde 6 maçtır kazanamıyor ve ne yazık ki her hafta dile getirilen bu hakem söylemleri açık bir gündem değiştirme çabası. Son 8 maçta sadece 1 galibiyet alan, liderin 18 puan gerisindeki takım ve teknik direktörü tartışılmasın, hedef tahtası TFF ve hakemler olsun. Ne yazık ki çok da inandırıcı gelmiyor.

6- Süleyman Hurma’nın Ertuğrul Sağlam, Ömer Erdoğan, Şota, Şenol Can, Mutlu Topçu ve Farioli’nin ardından Volkan Demirel’i de teknik direktörlüğe başlatması için yorumunuz nedir?

MEHMET ARSLAN: YENi BiR YOL DENiYOR

Alışılmışın dışında yeni bir yol deniyor Süleyman Hurma. Cesurca davranarak risk alıyor, genç antrenörlere bir takım yönetme şansı veriyor ve bunun da karşılığını fazlasıyla alıyor. Türk futbolunda çok alıştığımız bir tarz değil bu. Tıpkı Önder Karaveli gibi ezber bozan bir karakter Süleyman Hurma. Gençliğin enerjisini sonuna kadar kullanıyor. Büyük kulüplerin cesaret edemediği her adımı atıyor. Farklı, sıradışı bir kulüp başkanı profili çiziyor. Umarım bu karakter diğerlerine de örnek olur.

UĞUR MELEKE: SÜLEYMAN HURMA YETENEK AvCISI GiBi

Bütün dünyada böyle bir rüzgar söz konusu. Herkes Z jenerasyonuyla doğru bağı kurabilecek genç teknik adam arayışında. İş dünyasındaki headhunting (yetenek avcılığı) gibi. Süleyman Hurma da belli ki bu trendin farkında ve yetenek yakalamada usta. Ancak Francesco Farioli’yi gönderme kararı bence biraz erken alındı, onu da eklemeliyim.

GÜNTEKiN ONAY: FUTBOLUMUZA YENi DEĞERLER KATIYOR

Süleyman Hurma şu ana kadar Karagümrük Başkanlığı’nda son derece başarılı oldu. Kulüp, basamakları hızlı çıktı ve teknik direktör tercihlerinde de yüzü eskimiş, yıpranmış isimler yerine genç, kariyerinin başında olan antrenörlere şans verdi. Futbola yeni değerler katmak, farklı fikirler üzerinde yoğunlaşıp, alışılagelmiş klişelerden vazgeçmek bile Hurma’nın futbol politikasını alkışlamak için yeterli. Son örnek Volkan Demirel... Yeni teknik adamları Türk futboluna kazandırmak da önemli bir misyon.