Zlatan Ibrahimovic'e Belgrad'da ırkçı sözler!

Spor Arena Dış Haber- Kızılyıldız ile Milan, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 2-2 berabere kaldı. Zlatan Ibrahimovic mücadelede süre almadı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğu ise maçın son bölümünde oyuna dahil oldu

Kızılyıldız'ın Belgrad'da maçlarını oynadığı Rajko Mitic Stadyumu'na gelen bir grup taraftar, yedek olduğu için tribünde oturan Zlatan Ibrahimovic'e Borna Hersekli Müslüman babası ile ilgili ırkçı ve aşağılayıcı sözler söyledi.

Küfürlerin yanı sıra Sırbistan'da Borna Hersekli insanları aşağılamak için kullanılan 'balija' kelimesinin kullanıldığı duyuldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda bu sesleri duyan Zlatan Ibrahimovic'in bir tepki vermediği görülüyor.

Zlatan Ibrahimovoic'in Msülüman olan babası Sefik Ibrahimovic, 1977 yılında Bosna Hersek'ten İsveç'e göç etmiş ve burada Zlatan'ın annesi Jurka Gravic ile tanışıp evlenmişti. Zlatan'ın annesi ise Hırvat bir katolik.

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