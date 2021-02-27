Zlatan Ibrahimovic ve LeBron James arasında gerilim tırmanıyor!

Spor Arena Dış Haber | Biri futbol, diğeri basketbol efsaneleri arasına girecek iki isim: Zlatan Ibrahimovic ve LeBron James... Spor dünyasının ünlü iki ismi arasında tartışma gün geçtikçe alevleniyor.

Serie A'da Milan forması giyen 39 yaşındaki futbolcu Zlatan Ibrahimovic, LeBron James'in siyasi açıklamalar yapmasını eleştirmiş ve ''Statü sahibi kişilerin siyaset konuşmasını sevmiyorum. Herkes bildiği işi yapsın. Ben futbolcuyum ve en iyi bildiğim şeyi yapıp futbol oynuyorum. Politikacı olsam o zaman siyaset yapardım.'' sözlerini kullanmıştı.

''BEN TOPLUMUN BİR PARÇASIYIM, SESSİZ KALAMAM''

Los Angeles Lakers'ın yıldız ismi LeBron James ise takımının Portland Trail Blazers'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Ibrahimovic'e cevap verdi.

James, ''Yanlış olan şeyler hakkında asla susmam. Eşitsizlikle, sosyal adaletsizlikle, ırkçılıkla, siyahi toplumda olup bitenler hakkında konuşan biriyim. Ben de bir zamanlar bunun bir parçasıydım. Bir noktada toplumun parçasıyım. Şu anda da olanları görüyorum ve sessiz kalamam.'' ifadelerini kullandı.

''BULAŞMAK İÇİN YANLIŞ ADAMIM''

Ibrahimovic'in sözlerine şaşırdığını söyleyen LeBron James, ''Zlatan’ın bunları söylemesi aslında biraz komik. Çünkü o da 2018'de İsveç'te aynı şeylerden bahsediyordu. Sanırım soyadıyla ilgili bir ırkçılığa maruz kalmıştı ve benim söylediklerimin aynısını o da söylüyordu. Bulaşmak için yanlış adamım çünkü dersime iyi çalışırım.'' şeklinde konuştu.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...