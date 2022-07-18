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Zlatan Ibrahimovic ile 1 yıl daha! | Transfer Haberleri

#Zlatan İbrahimovic#Milan#Transfer Haberleri
Zlatan Ibrahimovic ile 1 yıl daha | Transfer Haberleri

Milan, Zlatan Ibrahimovic ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı 

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Serie A ekiplerinden Milan, Zlatan Ibrahimovic ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı 

Yapılan duyuruda, "Zlatan Ibrahimović'in sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar yenilendi. İsveçli forvet 11 numaralı formayı giymeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

İsveçli yıldız, İtalyan ekibinden yeni anlaşması kapsamında yıllık 1-1.5 milyon Euro arasında bir maaş kazanacak ve sözleşme Haziran 2023'e kadar geçerli olacak. Geçtiğimiz Mayıs ayında dizinden ameliyat olan İsveçli yıldızın 7-8 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

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Bu sakatlığın ardından Ibrahimovic'in futbol kariyerine devam edip etmeyeceği merak konusu olmuş ancak yıldız futbolcu sık sık devam etmek istediğini dile getirmişti.

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#Zlatan İbrahimovic#Milan#Transfer Haberleri

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