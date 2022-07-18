Zlatan Ibrahimovic ile 1 yıl daha! | Transfer Haberleri

Serie A ekiplerinden Milan, Zlatan Ibrahimovic ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı
Yapılan duyuruda, "Zlatan Ibrahimović'in sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar yenilendi. İsveçli forvet 11 numaralı formayı giymeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Official Statement: @Ibra_official ➡️ https://t.co/8BgZOIZ2Lv— AC Milan (@acmilan) July 18, 2022
Comunicato Ufficiale: Zlatan Ibrahimović ➡️ https://t.co/0A2sQdJppp#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/GN44NS1cLJ
İsveçli yıldız, İtalyan ekibinden yeni anlaşması kapsamında yıllık 1-1.5 milyon Euro arasında bir maaş kazanacak ve sözleşme Haziran 2023'e kadar geçerli olacak. Geçtiğimiz Mayıs ayında dizinden ameliyat olan İsveçli yıldızın 7-8 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Bu sakatlığın ardından Ibrahimovic'in futbol kariyerine devam edip etmeyeceği merak konusu olmuş ancak yıldız futbolcu sık sık devam etmek istediğini dile getirmişti.