Zirvedeki yeni Türk Ozan Kabak!

Spor Arena / Koray DURKAL - Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında RB Leipzig ile mücadele eden Liverpool, deplasmanda 2-0’lık galibiyet alırken Ozan Kabak oynadığı futbolla büyük beğeni topladı. Jürgen Klopp’un da övgüyle söz ettiği Ozan Kabak, maç boyunca kusursuza yakın oyunuyla Leicester maçını da unutturdu.

Salah gerisinde kaldı

Genç yıldızın bu etkili oyunu taraftarları da son derece memnun etti. Liverpool’un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan “Performansıyla Leipzig maçının adamı kim olur?” oylamasında Ozan Kabak; Curtis Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold gibi isimleri geride bırakarak ‘Maçın Adamı’ seçildi. 100 binden fazla kişinin katıldığı ankette oyların yüzde 56’sını Ozan Kabak aldı. Diğer adaylardan Jones yüzde 16, Alexander-Arnold yüzde 6 ve Salah yüzde 22 oy alarak genç oyuncunun gerisinde kaldı.

Zamanla çok daha iyi olacağım

Maç sonu röportajında da oldukça samimi açıklamalarda bulunan Ozan Kabak, “Genç bir oyuncuyum ve Liverpool’da yeniyim. Burada çok sayıda yıldız var. Biraz daha zamana ve daha çok oynamaya ihtiyacım var. Daha da iyi olacağım. Leipzig karşısında baskılı oynadık ve sonucunu aldık. Onlara karşı oynamak benim için son derece önemliydi. Üç maç kaybettik ancak futbol böyle bir şey. Leipzig karşısında gösterdiğimiz bu performansı sürdürürsek ligdeki maçımızı da kazanabiliriz” diye konuştu.

Tarihe geçti

Ozan Kabak, bir İngiliz takımıyla Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkan ilk Türk futbolcu olarak da adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Milli Takım'ın duvarı hazır

Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral’dan sonra Ozan Kabak da performansıyla adeta A Milli Takım’ın savunmadaki gelecek yıllarını garanti altına aldırdığını gösterdi.

Yeni çocuk testi başarıyla geçti

İngiliz basını Ozan Kabak’ın performansına geniş yer ayırdı...

THE GUARDIAN: Ozan Kabak ilk Şampiyonlar Ligi maçında harikaya yakın bir performans sergiledi. Onu izleyenlere güven verdi.

DAILY MAIL: Kendine güvenli ve son derece doğru bir performans ortaya koyarak moral buldu.

DAILY MiRROR: Liverpool’un yeni çocuğu hafta sonu Leicester’a karşı yaşadığı talihsiz başlangıcı ardında bıraktı ve testi başarıyla geçti.

GELECEK GEÇMİŞİ YENDİ

İspanyol basını, PSG’nin 4-1 kazandığı maçtaki performansı için Kylian Mbappe’den ‘kasırga’ olarak bahsederken, Koeman’ın Barcelona’sı için de ‘karaktersiz’ benzetmelerini kullandı

HAZIR OL, İKİNCİ ZAFERİ ALACAĞIZ

İspanyol basını Kylian Mbappe’den ‘kasırga’ olarak bahsederken, Ronald oeman’ın Barcelona’sı için de ‘karaktersiz’ benzetmelerini kullandı.

PSG Teknik Direktörü Pochettino da Mbappe’nin 3 golle yıldızlaştığı gece için maçtan önce Fransız oyuncuyla aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle anlattı: “Maçtan bir gün önce yanıma gelip ‘Camp Nou’da kaç galibiyetin var?’ diye sordu. Bir dedim. ‘Hazır ol ikinciyi alacağız’ dedi. Ve yaptığı hat-trickle de bunu gösterdi. İşte bu yüzden büyük bir futbolcu.”

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