Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları ne zaman? İşte TFF'nin açıkladığı program

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Tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları, 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kupada bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan kura çekimi sonucunda son 16 turu eşleşmeleri şöyle oldu:

Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor

VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor

Kasımpaşa-Gaziantep FK

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor

Altaş Denizlispor-Trabzonspor

Beşiktaş-Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi törenine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.