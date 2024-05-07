Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor: Beşiktaş mı, Ankaragücü mü?

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında bu akşam MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Tüpraş Park Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak ve hakem Zorbay Küçük’ün yöneteceği karşılaşma, ATV’den naklen yayınlanacak. Ankara’da oynanan ilk maç 0-0 bittiği için bugünkü karşılaşmayı kazanan takım adını finale yazdıracak. 90 dakikalık normal sürede eşitlik bozulmazsa uzatmalara geçilecek; taraflar yine birbirlerine üstünlük sağlayamazsa turu geçecek takımı penaltı atışları belirleyecek.

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iKi TAKIMDA DA EKSiK ÇOK

Ev sahibi Beşiktaş’ta, sakatlıkları bulunan Zaynutdinov ve Tayfur kesin yok, Masuaku ve Gedson’un durumları ise maç saatinde belli olacak. Özel izinli alarak ülkesine giden Amartey de oynamayacak. Ankaragücü’nde ise sakat olan Morutan ve Alper forma giyemeyecek.

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Ziraat Türkiye Kupası’nın diğer yarı finalinde Vavacars Karagümrük ile Trabzonspor yarın İstanbul’da karşılaşacak. İlk maçı bordo mavililer 3-2 kazanmıştı.