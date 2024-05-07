×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor: Beşiktaş mı, Ankaragücü mü?

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Kupası#Beşiktaş#Ankaragücü
Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor: Beşiktaş mı, Ankaragücü mü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 07:00

Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselecek ilk takım bu akşam belli olacak. 0-0’ın rövanşında Tüpraş Park Stadı’nda karşılaşacak olan takımların yarı final mücadelesini Zorbay Küçük yönetecek. Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Zaynutdinov ve Tayfur ile izinli olan Amartey yok. Ankaragücü’nde de Alper ve Morutan sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

Haberin Devamı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında bu akşam MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Tüpraş Park Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak ve hakem Zorbay Küçük’ün yöneteceği karşılaşma, ATV’den naklen yayınlanacak. Ankara’da oynanan ilk maç 0-0 bittiği için bugünkü karşılaşmayı kazanan takım adını finale yazdıracak. 90 dakikalık normal sürede eşitlik bozulmazsa uzatmalara geçilecek; taraflar yine birbirlerine üstünlük sağlayamazsa turu geçecek takımı penaltı atışları belirleyecek.

Gözden KaçmasınSergen Yalçın: Sezon sonunda ayrılacağımSergen Yalçın: Sezon sonunda ayrılacağımHaberi görüntüle

iKi TAKIMDA DA EKSiK ÇOK 

Ev sahibi Beşiktaş’ta, sakatlıkları bulunan Zaynutdinov ve Tayfur kesin yok, Masuaku ve Gedson’un durumları ise maç saatinde belli olacak. Özel izinli alarak ülkesine giden Amartey de oynamayacak. Ankaragücü’nde ise sakat olan Morutan ve Alper forma giyemeyecek.

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası’nın diğer yarı finalinde Vavacars Karagümrük ile Trabzonspor yarın İstanbul’da karşılaşacak. İlk maçı bordo mavililer 3-2 kazanmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor: Beşiktaş mı, Ankaragücü mü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye Kupası#Beşiktaş#Ankaragücü

BAKMADAN GEÇME!