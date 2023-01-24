Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kura çekimi yapılacak

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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün yapılacak. Kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve saat 14.00’de başlayacak kura çekimi, A Spor’dan naklen yayınlanacak.

ÇEYREK FiNALLER TEK MAÇ

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

BEŞiKTAŞ SON 16’DA ELENMiŞTi

Çeyrek finaller 28 Şubat, 1 ve 2 Mart’ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş’ın son 16 turunda Ankaragücü’ne penaltılarla elendiği kupada seribaşı olmayan Galatasaray, çeyrek finalde Fenerbahçe veya Trabzonspor ile eşleşebilecek.

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SERiBAŞI TAKIMLAR:

· Demir Grup Sivasspor

· Fenerbahçe

· Medipol Başakşehir

· Trabzonspor

SERiBAŞI OLMAYANLAR:

· Galatasaray

· Gaziantep FK

· MKE Ankaragücü

· Yukatel Ka