Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kura çekimi yapılacak

Güncelleme Tarihi:

#Ziraat Türkiye Kupası#Kupa#Futbol
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kura çekimi yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 07:00

Çeyrek ve yarı final kuraları bugün saat 14.00’te çekilecek. Seribaşı olmayan Galatasaray, çeyrek finalde Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor’dan biriyle eşleşecek.

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün yapılacak. Kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve saat 14.00’de başlayacak kura çekimi, A Spor’dan naklen yayınlanacak.

ÇEYREK FiNALLER TEK MAÇ 

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

BEŞiKTAŞ SON 16’DA ELENMiŞTi

Çeyrek finaller 28 Şubat, 1 ve 2 Mart’ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş’ın son 16 turunda Ankaragücü’ne penaltılarla elendiği kupada seribaşı olmayan Galatasaray, çeyrek finalde Fenerbahçe veya Trabzonspor ile eşleşebilecek.

Haberin Devamı

SERiBAŞI TAKIMLAR:

· Demir Grup Sivasspor
· Fenerbahçe
· Medipol Başakşehir
· Trabzonspor

SERiBAŞI OLMAYANLAR:

· Galatasaray
· Gaziantep FK
· MKE Ankaragücü
· Yukatel Ka

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ziraat Türkiye Kupası#Kupa#Futbol

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar En fazla 15ine kadar yaşar demişti, bugün tam 92 yaşında Peki nasıl başardı

Doktorlar 'En fazla 15'ine kadar yaşar' demişti, bugün tam 92 yaşında! Peki nasıl başardı?

#Sağlık
İş yeri arkadaşlıkları... Ne zaman iyi, ne zaman kötü | ‘Patronun dedikodusunu yapabilmek büyük lüks’

İş yeri arkadaşlıkları... Ne zaman iyi, ne zaman kötü? | ‘Patronun dedikodusunu yapabilmek büyük lüks’

#Yaşam
9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız?

#Sağlık