Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları TFF'nin daha önce yaptığı açıklama ile belli olmuştu. 2020-2021 Ziraat Türkiye Kupası sezonunun maç takvimini ekim ayında açıklayan TFF kupanın çeyrek final karşılaşmalarının 9, 10 ve 11 Şubat'ta gerçekleştirileceğini duyurdu. Tek maç eleme usulüne göre yapılan Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının oynanacağı tarih ise daha sonra açıklanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre son 16 turu mücadelesi 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de oynanacak kupanın çeyrek final karşılaşmaları ise 9, 10 ve 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Kupada yarı final maçları da 16-17 veya 18 Mart 2021'de oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.

SON 16 TURDA OYNANACAK MAÇLAR

13 Ocak Çarşamba:

15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Başakşehir Fatih Terim)

20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

14 Ocak Perşembe:

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)