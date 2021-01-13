Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları devam ediyor
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları, son 16 tur mücadelesinde heyecan devam ederken gündeme geldi. 2020-2021 sezonu Türkiye Kupası 16 turun son karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile mücadele veren Galatasaray normal süresi 0-0, uzatma süresi 1-1 eşitlikle sona eren maçta, rakibini penaltı atışlarıyla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Nefes kesen karşılaşma sonrası gözler ZTK çeyrek final karşılaşmalarına çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda kupayı müzesine götüren takım final maçının ardından belli olacak. İşte, Türkiye Kupası çeyrek final maçlarıyla ilgili bilgiler.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları TFF'nin daha önce yaptığı açıklama ile belli olmuştu. 2020-2021 Ziraat Türkiye Kupası sezonunun maç takvimini ekim ayında açıklayan TFF kupanın çeyrek final karşılaşmalarının 9, 10 ve 11 Şubat'ta gerçekleştirileceğini duyurdu. Tek maç eleme usulüne göre yapılan Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının oynanacağı tarih ise daha sonra açıklanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre son 16 turu mücadelesi 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de oynanacak kupanın çeyrek final karşılaşmaları ise 9, 10 ve 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Kupada yarı final maçları da 16-17 veya 18 Mart 2021'de oynanacak.
Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda final müsabakasının yapılacağı tarih ve stat daha sonra ilan edilecek.
SON 16 TURDA OYNANACAK MAÇLAR
13 Ocak Çarşamba:
15.45 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
18.45 Tuzlaspor-Medipol Başakşehir (Başakşehir Fatih Terim)
20.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
14 Ocak Perşembe:
18.45 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)
20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
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