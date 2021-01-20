Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Program belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları için nefesler tutuldu. Yarı finale çıkmak için kıyasıya mücadelelere sahne olacak çeyrek final etabında hangi maçların olacağı merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarının programı şöyle:
9 Şubat Salı:
20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
10 Şubat Çarşamba:
20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
11 Şubat Perşembe:
17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
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