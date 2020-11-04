MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriZiraat Türkiye Kupası | Ankara Keçiörengücü 6-0 Büyükçekmece Tepecikspor
GeriFutbol Ziraat Türkiye Kupası | Ankara Keçiörengücü 6-0 Büyükçekmece Tepecikspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 15:27 | Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası | Ankara Keçiörengücü 6-0 Büyükçekmece Tepecikspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ziraat Türkiye Kupası | Ankara Keçiörengücü 6-0 Büyükçekmece Tepecikspor
Abone Olgoogle-news

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Misli.com 3. Lig temsilcisi Büyükçekmece Tepecikspor'u 6-0 yendi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Barkın Kara, Ali Kılıç, Alp Osman Karaosmanoğlu

Ankara Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik, Abdulkadir Korkut, Osman Keçelioğlu, Ogün Bayrak (Dk. 79 Emre Uğur Uruç) , İrfan Akgün (Dk. 76 Bilal Budak), Barış Alper Yılmaz (Dk. 73 Bilali), Alabi, Ilır Mustafa (Dk. 79 Erdal Öztürk), Dodoo, Manaj, Mustafa Tahir Babaoğlu

Büyükçekmece Tepecikspor: Ramazan Evren Üstündağ, Selim Dedekoç, Özkan Zileli (Dk. 77 Ertuğrul Eramil), Alper Sürücü, Sefer Kanıtemiz, İsmail Baran Karakoç (Dk. 64 İnanç Ülken), Oktay Eramil (Dk. 64 İlhan Aslanoğlu), Kayhan Arduç, Ömer Buğdaycı (Dk. 77 Ahmet Özan), Erçağ Evirgen (Dk. 54 Burak Kara), Enes Yılmaz

Goller: Dk. 3 Dodoo, Dk. 61 Osman Keçelioğlu, Dk. 70 ve 90+1 Manaj, Dk. 80 ve 88 Mustafa Tahir Babaoğlu (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 21 Sefer Kanıtemiz, (Büyükçekmece Tepecikspor), Dk. 79 Bilal Budak (Ankara Keçiörengücü)

Bu sonuçla Ankara Keçiörengücü kupada 4. tura yükseldi.

 

Ziraat Türkiye Kupası | Ankara Keçiörengücü 6-0 Büyükçekmece Tepecikspor

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle