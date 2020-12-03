MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriZiraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman? İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı
GeriSpor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman? İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 03.12.2020 - 10:32 | Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman? İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman? İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı
Abone Olgoogle-news

Futbolseverlerin Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları hakkındaki araştırmaları hız kazandı. Heyecanla takip edilen Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının ne zaman oynanacağının yanı sıra eşleşmeler de sorgulanıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakalarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:

15 Aralık Salı:

13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

15.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)

17.00 Yeni Malatya-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya)

18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel)

21.00 Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom)

16 Aralık Çarşamba:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)

18.15 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

21.00 Fenerabhçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)

17 Aralık Perşembe:

13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (Medaş Konya Büyükşehir)

15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle