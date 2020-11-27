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Haber Giriş: 27.11.2020 - 18:20 | Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu!

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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunun kura çekimi yapıldı. Kupanın 5. turunda 4. turdan yükselen 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçları ne zaman?

Tek maç üzerinden oynanacak maçlarda rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, tur atlayacak. 5. tur maçları 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak. İşte, eşleşmeler...

5. TUR EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda eşleşmeler şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Giresunspor

Kasımpaşa-Muğlaspor

Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Esenler Erokspor

Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor

İttifak Holding Konyaspor-Altınordu

Trabzonspor-Adana Demirspor

Çaykur Rizespor-Eskişehirspor

Beşiktaş-Tarsus İdmanyurdu

Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği

Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor

Göztepe-Bursaspor

Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor

Gençlerbirliği-Tuzlaspor

Gaziantep FK-Kocaelispor

Medipol Başakşehir-Turgutluspor

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