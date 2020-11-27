Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunun kura çekimi yapıldı. Kupanın 5. turunda 4. turdan yükselen 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçları ne zaman?
Tek maç üzerinden oynanacak maçlarda rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, tur atlayacak. 5. tur maçları 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak. İşte, eşleşmeler...
5. TUR EŞLEŞMELERİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda eşleşmeler şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Giresunspor
Kasımpaşa-Muğlaspor
Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon
Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Esenler Erokspor
Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor
İttifak Holding Konyaspor-Altınordu
Trabzonspor-Adana Demirspor
Çaykur Rizespor-Eskişehirspor
Beşiktaş-Tarsus İdmanyurdu
Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği
Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor
Göztepe-Bursaspor
Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor
Gençlerbirliği-Tuzlaspor
Gaziantep FK-Kocaelispor
Medipol Başakşehir-Turgutluspor
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