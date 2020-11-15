Ziraat Bankkart: 3 - Spor Toto: 0
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi.
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Ziraat Bankkart: 3 - Spor Toto: 0
Salon: Başkent
Hakemler: Burak İlhan, Meryem Tekol Pelenk
Ziraat Bankkart: Van Garderen, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Atanasov, Burakhan Tosun, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Emin Gök)
Spor Toto: Dautefendic, De Souza, Deniz Ali Yılmaz, Kemal Kayhan, Gelinski, Ferreira (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Yüksel Sercan Bıdak, Oğulcan Yatkın, Bruno)
Setler: 25-22, 25-22, 25-18
Süre: 91 dakika (27, 33, 31)
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