Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde final turuna çıktı

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Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kadınlar dünya sıralamasının 157. sırasındaki Zeynep Sönmez, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ikinci turda klasmanının 104. sırasındaki Belaruslu Aliaksandra Sasnovich ile karşı karşıya geldi.

Milli tenisçi, mücadeleyi 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak tur atladı.

Kariyerinde ilk kez Roland Garros elemelerine katılan 22 yaşındaki tenisçi, final turunda dünya 126 numarası Hırvat Jana Fett'le ana tabloya kalabilmek için yarın karşılaşacak.