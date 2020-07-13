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Basketbol
AA Spor
Haber Giriş: 13.07.2020 - 15:43,Son Güncelleme:

Zenit, Galatasaray Doğa Sigorta'dan Alex Poythress'i transfer etti

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Zenit, Galatasaray Doğa Sigorta'dan Alex Poythress'i transfer etti
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THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta forması giyen ABD'li pota altı oyuncusu Alex Poythress'i kadrosuna kattı.

Zenit Kulübü, 26 yaşındaki Poythress ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Indiana Pacers ve Atlanta Hawks formaları giyen 2,06 metre boyundaki Poythress, Çin'in Jilin Northeast Tigers takımında oynadıktan sonra geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta'ya transfer olmuştu.

Sarı-kırmızılı formayla ING Basketbol Süper Lig'de 12,3 sayı, 5,9 ribaunt ortalamaları yakalayan Poythress, ULEB Avrupa Kupası'nda ise maç başına 13,6 sayı, 7,1 ribauntla oynamıştı.

 

Zenit, Galatasaray Doğa Sigortadan Alex Poythressi transfer etti

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