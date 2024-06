Zeki Çelik ile Muhammed Şengezer'den "arkadaşlık" vurgusu ve tepkilere cevap: Eleştirinin dozu kaçıyor, çok yanlış!

Haberin Devamı

Turnuvadan önce beklemediği bir sakatlık yaşadığına değinen Zeki Çelik, “Bu da beni bir adım geriye attı. Şu an gayet iyiyim. Takım olarak da iyi gidiyoruz adım adım. Hoca süre verirse katkı sağlamak isterim” ifadelerini kullandı.



“Avusturya çok sert oynayan ve baskı yapan bir takım”

Zeki Çelik, mart ayında Viyana'daki hazırlık maçında Avusturya'ya karşı alınan 6-1 yenilgiden dolayı 2 Temmuz Salı günü son 16 turunda oynanacak karşılaşmaya intikam olarak bakmadığına dikkat çekerek, "Avusturya çok sert oynayan ve baskı yapan bir takım. Oradaki maçta onların baskısına karşılık veremedik. İntikam olarak bakmıyorum, zaten tek maç. 1-0 da olsa bizim olması lazım. Onları eleyip önümüze bakmamız gerek” şeklinde konuştu.

Zeki, Avusturya'yı geçmeleri halinde ise çeyrek final ve yarı final için de önlerine adım adım bakmaları gerektiğini belirtti.



“Roma'da, Mourinho'dan çok şey öğrendim”

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ve Roma'dan da eski hocası Mourinho hakkında da konuşan milli futbolcu, “Çok deneyimli, Roma'da ondan çok şey öğrendim. Türkiye'de başarılı olacağına inanıyorum ona başarılar diliyorum” cümlelerine yer verdi.

27 yaşındaki futbolcu, milli takımda çok yetenekli bir oyuncu grubu olduğundan bahsetti. Zeki, “Arda Güler, Semih Kılıçsoy, Kenan Yıldız, Can Uzun bunlar ileriki turnuvalarda bu takıma çok kaktı sağlayacaklar. İnanıyorum ki ileriki turnuvalarda iyi bir derece yapacağız” dedi.



“Sakatlık olmasaydı ilk maçta oynama ihtimalim olacaktı”

Gürcistan müsabakasında sakatlığından dolayı oynamadığını dile getiren Zeki Çelik, “İlk maçtan önce sakatlık yaşadım. Belki sakatlık olmasaydı oynama ihtimalim olacaktı. Hocamızla görüştük, ileriki maçlarda bana şans vereceğini söyledi. Leao'ya karşı 4 maça çıktım, onu tanıyordum. Hoca görev verdi. Oynadığım maçta da 2 yüzde yüz gol pozisyonu oluşturdum” diye konuştu.

“Montella için taktik disiplin çok önemli”

Kırmızı-beyazlı oyuncu, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın taktik çalışmayı çok sevdiğini de söyledi. Zeki, “Antrenmanları da çok tempolu. Bunu İtalya'da diğer hocalardan da gördüm. Taktik disiplin onun için çok önemli. Analizleri de iyi. Bizimle iletişimi de gayet iyi. Sevimli birisi. Hocamızla gayet mutluyuz” değerlendirmesinde bulundu.



“Bazen eleştirinin dozu kaçırıyor”

Zeki Çelik, turnuva sürecinde yapılan eleştirilerin daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yaparak, “Burada güzel bir ortam var. Bazen dışardan eleştiriler olunca çok şaşırıyorum. Turnuva sürecindeyiz ve dışarıdan birçok yorum yapılıyor. Bence çok yanlış. Burada ülkemiz için mücadele ediyoruz. Bazen eleştirinin dozu kaçırıyor. Daha dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Tecrübeli futbolcu, milli takımda arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu yineleyerek, 2032'de Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa şampiyonasında mevcut jenerasyonun iyi işler yapacağına inandığını aktardı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına A Milli Takım kampına çağrılan 27 yaşındaki file bekçisi Muhammed Şengezer ise Doğan Alemdar, Ozan Kabak ve Enes Ünal’a geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başladı.

Muhammed, “Ben buraya hazır şekilde geldim. Her zaman irtibat halindeydik. Takımda arkadaşlık üst seviyede. Zeki ile 17 yıldır arkadaşız. Şu an her şey iyi gidiyor. Ciddi ve önemli bir maçımız var. Ciddi şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz” ifadelerini kullandı.



“Beni en çok Hakan Çalhanoğlu ve Semih Kılıçsoy zorluyor”

Muhammed, antrenmanlarda çektiği şutlarla kendisini en çok Hakan Çalhanoğlu ve Semih Kılıçsoy’un zorladığını belirterek, “Hepsi tanıdığım oyuncular. Ligde de rakip olduklarım var. Beni en çok zorlayan Hakan ağabey ve Semih. İnanılmaz şut özelliğine sahipler. Rakibimizi çok iyi analiz etmeye çalışıyoruz. Her gün toplantı yapıyoruz. Daha iyi oyuncularımız var ve daha fazla kapasiteye sahibiz. Ülkemizi sevindirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Talihsiz bir gol yedik”

Portekiz karşılaşmasında Samet Akaydin ve file bekçisi Altay Bayındır arasında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle yenilen gole de değinen 27 yaşındaki file bekçisi, “Talihsiz bir gol yedik. Bu kimsenin istemeyeceği bir şey. Altay ya da Samet ile de bunu konuşmadım. Antrenmanda başımıza gelmeyecek bir şey maçta geldi. Futbolda bunlar olabiliyor. Oyuncular olarak bazen sahada sesimizi duyuramadığımız zamanlarda böyle hatalar oluyor. O konuyla alakalı konuşulacak bir şey yok. 4 kaleciyiz. Mert ağabey, Uğurcan ve Altay. Eskiden beri birbirimizi tanıyan kalecileriz. Hem yetenek hem de karakter olarak birbirimizi üst seviyeye çıkartmak için birbirimize yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.



“Amacımız finale kadar gitmek”

Şampiyonada final oynamak istediklerine de vurgu yapan Muhammed Şengezer, “Şu an turnuvaya baktığımız zaman üst düzey takımlar var. Bizde bunlardan biriyiz. Hem tecrübeli hem de tecrübesiz isimler var. Avrupa’da yüksek takımlarda oynayan arkadaşlarımız var. Kazanmak için maça çıkıyoruz. Amacımız finale kadar gitmek” cümlelerine yer verdi.

Muhammed, ayrıca milli takımın finale çıkması halinde rakip olarak İspanya’yı görmek istediğini aktardı.