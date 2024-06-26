Samet Akaydin'in babası konuştu: Çok üzülüyor çocuklar

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te Çekya ile oynayacağı karşılaşma öncesi sürpriz bir açıklama geldi.

Milli stoper oyuncusu Samet Akaydin'in babası Mustafa Akaydin, TRT Spor'a açıklamalar yaptı.

Samet'in sakatlığını düzeldiğini söyleyen Mustafa Akaydin, "Her akşam konuşuyoruz, dertleşiyoruz. İlk maçta moral, motivasyonu çok güzeldi. İkinci maçta, futbol hatalar oyunu, herkes yapabilir. Orada oynayan herkese, hepsine sahip çıkmamız lazım. Son maçta kasığında bir ağrı oldu ama şu anda iyi, düzeldi. Biraz iğne ile düzelme oldu. Kendini iyi hissediyor. Morali üst seviyede." dedi.

"HEPSİ BAYRAK İÇİN BURADA"

Futbolun hatalar oyunu olduğunu söyleyen ve milli oyunculara sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Mustafa Akaydin, "Eleştirenlere karşı bir şeyi de yok. "Boş ver" diyor. Ailesi olarak üzülüyoruz, hiçbirinin burnu kanamasın, hepsi bizim evladımız. Hepsi bayrak için burada. Ama biraz daha bunların dozajını kırmak lazım. Çok üzülüyor çocuklar sonradan. Biz aileler de üzülüyoruz, savaşa gitmiş gibi oluyor. Ricam, herkesin herkese sahip çıkması lazım. İnşallah bu akşam hocası görev verirse en iyisini yapacağına inanıyorum. Hiçbir şüphem yok." diye konuştu