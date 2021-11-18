Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabaka bilgileri

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Şu ana kadarki maçlarda istediği performansı sergileyemeyen temsilcimiz, bu zorlu deplasmandan galip olarak İstanbul'a dönmek istiyor. İşte, Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçının ayrıntıları...

Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı 19 Kasım Cuma günü yapılacak. Zalgirio Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.45'te başlayacak. Müsabaka, Bein Sports 3 kanalından takip edilebilecek.

SON MAÇTAN DETAYLAR

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih’e 71-63 yenildi.

Münih’te Audi Dome Salonu’nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte etkili savunma yaparak farkı azaltan Fenerbahçe Beko soyunma odasına 35-30 geride gitti.

Üçüncü çeyrekte sayı üstünlüğünü koruyarak son çeyreğe 49-46 önde giren Bayern Münih karşılaşmadan 71-63 galip ayrıldı.

Haberin Devamı

THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler 7. mağlubiyetini aldı.

Alman ekibi ise 4. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko'da 16 sayıyla Marco Guduric, Bayern Münih’te 22 sayıyla Vladimir Lucic maçın en skorer isimleri oldu.