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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 13:08,Son Güncelleme:

Zalgiris ABD'li Steve Vasturia'yı transfer etti

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Zalgiris ABD'li Steve Vasturia'yı transfer etti
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Litvanya'nın Zalgiris Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Steve Vasturia'yı renklerine bağladı.

Zalgiris Kulübü, 25 yaşındaki Vasturia ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) şans bulamayan ve profesyonel kariyerine Almanya'nın ALBA Berlin takımında başlayan Vasturia, daha sonra İspanya ekibi Palencia'da görev almıştı.

Oyun kurucu ve şutör olarak görev yapabilen 1,99 metre boyundaki ABD'li basketbolcu, 2019-2020 sezonunda forma giydiği Almanya takımı Rasta Vechta ile ligde 13,4 sayı, 4,9 asist, 3,7 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.

Zalgiris ABDli Steve Vasturiayı transfer etti

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