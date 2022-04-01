Yusuf Yazıcı ve Cemrenaz Turhan (Miss Turkey Universe) sevgili oldu! '1 Nisan şakası değil...'

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Rusya Premier Lig ekibi CSKA Moskova'da forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve 2021 yılında Miss Turkey Universe seçilen Cemrenaz Turhan, ilişkiye başladıklarını açıkldı.

Yusuf Yazıcı ve Cemrenaz Turhan, ortak yaptıkları paylaşıma '1 Nisan şakası değil" notunu ekledi.

Yusuf Yazıcı'nın sevgilisi Cemrenaz Turhan kimdir?

2021 Miss Turkey'de ikinci olan ve Miss Turkey Universe seçilen Cemrenaz Turhan 23 yaşında ve 1.82 boyunda. Bahçeşehir Üniversitesi’nde İşletme Mühendisliği son sınıf öğrencisi.

"BENİ CANSU DERE'YE BENZETİYORLAR"

Cemrenaz Turhan, Miss Turkey Universe seçildikten sonra Hürriyet'e özel açıklamalar yapmıştı.

Birinciliğe bu kadar yaklaşmışken ikincilik bir hayal kırıklığı oluşturdu mu?

Asla böyle düşünmedim. Aksine bence burada birinci, ikinci, üçüncü yok. Bizim aldığımız sıfatlar önemli. Benim için Miss Turkey Universe unvanını almak büyük bir gurur.

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Yarışmaya katılma fikri nasıl oluştu?

- Çocukluğumdan beri hep bir tavsiye vardı. Annem öğretmen, babam doktor. Bizim ailemizde akademik kariyer biraz önemli. O yüzden akademik hayatıma öncelik verdim. Lisans eğitimimin sonuna geldim ve neden olmasın dedim. Konunun buraya geleceğini açıkçası tahmin etmiyordum. (Gülüyor)

Daha önce modellik yaptın mı?

Sektörde çok yeniyim. Hiç tecrübem olmadı. Ama voleybol oynuyorum, takım sporunun getirdiği bir şey de olabilir; sahnede paniklemiyorum. Aslında yapmam gereken meslek buymuş.

Yarışma sonrası hayatında ne gibi değişimler oldu?

İliklerime kadar bunu hissediyorum. Çünkü dehşet bir yoğunluğun içine düştüm. Çok yabancı olduğum bir şey. Sürekli çekim, röportaj oluyor. Saç, makyaj yapılıyor. Normal hayatımda makyaj yapmak istemeyen bir insanım. Güzel bir deneyim oluyor.

İşaret dilini biliyorsunuz. Bunu öğrenmenizin özel bir sebebi var mı?

İşaret dili konuşmayı üniversitede öğrendim. Okulda bir arkadaşım seçmeli ders olarak almıştı ve çok memnundu. Biz de alalım dedik. Üniversitede severek çalıştığım tek dersimdi diyebilirim.

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Oyunculuk gibi hayalleriniz var mı?

- Neden olmasın... Kariyer hedeflerimde kendi mesleğimi yapmak da var. Hayatın getirdiği şeyleri yaşamak istiyorum biraz.

Sizde biraz sanki Cansu Dere havası sezdim.

Cansu Dere’ye benzetiyorlar. Bir fotoğrafımda ben de çok benzettim.

Ülkemizi İsrail’de düzenlenecek Miss Universe’te temsil edeceksin. Heyecanlı mısın?

Miss Turkey sürecinde bu kadar heyecanlı değildim. Şu anda gerçekten İsrail dedikçe kalbim kıpır kıpır oluyor. İnşallah en iyi şekilde temsil edeceğim. Başaracağıma inanıyorum.