Yusuf Günay'dan corona virüsü açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalar yaptı.

Corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre hastanede tedavi gören ve daha sonra taburcu olan Yusuf Günay, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

İşte Yusuf Günay'ın açıklamaları;

Test sonuçlarım gelene kadar tedavi altına alınmam uygun görüldü ve test sonucum maalesef pozitif geldi. 6 günlük bir tedavi gördüm. Sonra değerler normale gelince taburcu edildik.

PANİK YAPMAYA GEREK YOK

Bütün dostlarıma şunu tavsiye ediyorum; Asla panik yapmaya gerek yok. Tedbirlere harfiyen uymamız gerekiyor ama ruhsal açıdan da iyi olmamız lazım

Evlerde kendimizi izole etmemiz lazım. Üstesinden rahatlıkla gelebileceğimizi düşünüyorum





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