Yunus Akgün'ün sözleşmesindeki o madde! Galatasaray kiraladı ama...

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EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Türkiye, dün rakibi Letonya'yı 4-0 mağlup ederek EURO 2024'e gitmeye hak kazandı. A Milli Takım'ın gollerini Yunus Akgün, Cenk Tosun (2) ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Yunus Akgün'ün bu performansı sonrası Leicester City ile yapılan sözleşme detaylarını da merak ettirdi.

YUNUS AKGÜN MONTELLA İLE YENİDEN DOĞDU

İlk yarıda attığı bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilen ancak ikinci yarıda müthiş bir golle Letonya'nın kilidini açan Leicester City'nin yıldızı Yunus Akgün, hocası Montella'nın güvenini boşa çıkarmadı.

Adana Demirspor'da Montella'nın en çok güvendiği isimler arasında yer alan Yunus Akgün, İtalyan teknik adamın Milli Takım'ın başına geçmesinden sonra adeta yeniden doğdu.

İTALYAN ÇALIŞTIRICI VİNCENZO MONTELLA TARİHE GEÇTİ

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Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu. Milliler, EURO 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, EURO 2000'de Mustafa Denizli ve EURO 2020'de ise Şenol Güneş yönetiminde turnuvaya katılma hakkı elde etmişti.

Kalabalık Letonya kilidini açan Yunus Akgün, ilk yarıda gol atmasına rağmen ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İkinci yarıda da aynı istekle sahaya çıkan genç yıldız, 56. dakikada attığı harika golle Milli Takım'ı 1-0 öne geçirdi. Opta'nın verilerine göre; Yunus Akgün, A Milli Takım formasıyla iç sahadaki ilk golünü Letonya ağlarına gönderdi.

YUNUS AKGÜN: "İKİNCİ YARI GERÇEKTEN HİSSETTİM"

"Bütün futbolcu arkadaşlarımız ve teknik heyetin yüreğine sağlık. Konya halkına da verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Gole gelirsek ilk yarı kaçırdım çok üzüldüm. Sezon başı da atmıştım. Ofsayt olmuştu sayılmamıştı. Ama ikinci yarı gerçekten hissettim. Bunun hayalini Kerem'le birlikte kuruyorduk. Şimdi Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. Çok mutluyum."

YUNUS'UN SÖZLEŞME DETAYLARI!

Leicester City'de ve Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'ün kulübüyle yaptığı sözleşme merak edildi.

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Galatasaray sezon başında Yunus Akgün'ü Championship ekibi Leicester City'e 500 bin EURO karşılığında kiralamıştı. Ayrıca sözleşmede zorunlu olmayan ancak şarta bağlı satın alma opsiyonu da bulunuyor.

25 MAÇ ŞARTI VE 9 MİLYON EURO DETAYI

Fanatik'in haberine göre, Leicester City ile Yunus Akgün 25 maça çıkar, kulübü Premier Lig'e yükselirse ve yıldız futbolcu 25 maçta forma giyerse 9 milyon Euro'yu ödeyip Yunus Akgün'ü almak zorunda.

Fakat bu şartlar karşılanmazsa Leicester City istediği taktirde yine 9 milyon EURO bedelle Yunus'un bonservisini alma hakkına sahip olacak.

Leicester City'ye 2024 yılına kadar kiralanan Yunus Akgün'ün piyasa değeri 7 milyon euro. 6 maçta forma giyen Yunus 1 asist katkısı yaptı. EFL de ise 2 maça çıkan genç yıldız 1 asist yaptı.

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