Yunanistan'da skandal! Ataman Güneyligil'e büyük saygısızlık

Haberin Devamı

Sezonun son bulmasıyla birlikte Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'ndaki görevinden ayrılan başantrenör Ataman Güneyligil, Yunanistan ekibi PAOK ile anlaşmaya varmıştı. Ancak Güneyligil Yunanistan'da büyük bir saygısızlığa uğradı.

GALATASARAY'DAN AYRILMIŞTI

Ataman Güneyligil Galatasaray'dan ayrılırken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ay önce yönetimimizle önümüzdeki sezon takımın başında olmayı düşünmediğimi paylaştım. Şimdi sezon sonuna kadar takımımın konsantrasyonunu bozacak her şeyden uzak duracağımı bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

PLAKET VERİLMİŞTİ

Sezon sonunda Güneyligil'e Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek tarafından Galatasaray’a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi.

Haberin Devamı

PAOK İLE ANLAŞTI AMA

Geçtiğimiz sezonu Yunanistan Ligi’nde üçüncü sırada tamamlayan PAOK, gelecek sezon için takımı Ataman Güneyligil’e emanet edilmişti.

Birkaç gün önce PAOK'la sözleşme imzalayan Başantrenör Ataman Güneyligil'in kontratı Instagram hesabındaki Mustafa Kemal Atatürk paylaşımları nedeniyle feshedildi. Yunan basının haberine göre; PAOK taraftarının tepkileri nedeniyle bu kararın alındığı öğrenildi.

AZERBAYCAN'DA GÖREV ALACAK

Güneyligil aynı zamanda Azerbaycan Kadın Milli Voleybol Takımı’nın da başantrenörlüğünü üstlenecek. Türk başantrenör, 2015/16 -2022/23 sezonları arasında Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nın başantrenörlüğünü üstlenmişti.