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Yunanistan-Türkiye basketbol milli maçı ne zaman? İşte müsabakadan bilgiler

#Yunanistan-Türkiye Maçı#Basketbol
Yunanistan-Türkiye basketbol milli maçı ne zaman İşte müsabakadan bilgiler

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Yunanistan ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu müsabaka öncesi İstanbul’daki son antrenmanını gerçekleştirdi. Peki, Yunanistan-Türkiye basketbol milli maçı ne zaman?

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı için 24 Şubat Perşembe günü saat 12.00'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket edecek. İşte, Yunanistan-Türkiye basketbol milli maçı hakkında bilgiler...

Türkiye, 2023 Dünya Kupası Elemelerindeki 3'üncü maçında 25 Şubat Cuma günü TSİ 19.00’da deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, gruptaki 4'üncü maçında ise Yunanistan ile bu kez 28 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Yunanistan maçları kadrosu şu şekilde:

Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Erten Gazi (Anadolu Efes), Oğuz Savaş (Bahçeşehir Koleji), Furkan Haltalı, Egehan Arna, Kenan Sipahi (Beşiktaş Icrypex), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca, Okben Ulubay (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu (Tofaş), Samet Geyik (Türk Telekom), Sertaç Şanlı (FC Barcelona)

 

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