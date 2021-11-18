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Yukatel Merkezefendi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler: Hedefimiz ligde kalmak

#Veli Deveciler#Yukatel Merkezefendi Denizli Basket#ING Basketbol Süper Lig
Yukatel Merkezefendi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler: Hedefimiz ligde kalmak

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez bu sezon mücadele eden Yukatel Merkezefendi Denizli Basket'in kulüp başkanı Veli Deveciler, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

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Geçen yıl Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde rakiplerini üst üste 15 maçta mağlup ederek Süper Lig'e çıkmaya başaran Ege temsilcisi Yukatel Merkezefendi Denizli Basket bu sezon oynadığı 8 maçın sadece 2'sinde galip gelebildi. Ligde 10 puanla 15'inci sırada bulunan ve hafta sonu Galatasaray Nef'i evinde konuk edecek takımın hazırlıkları sürüyor.

Kulüp Başkanı Deveciler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte basketbol sporunu geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Seyircilere güzel maçlar seyrettirme arzusunda olduklarını dile getiren Deveciler, "Ulusal anlamda kulübümüzün ismini göstererek gelişeceğiz. Bu yıl ilk senemiz Süper Lig’de. Basketboldaki maceramızın da 3'üncü yılındayız. Daha aslında çok genç ve yeniyiz. Geçmişe bakarak konuşursak saha içerisinde sürekli gelişerek oynadığımızı düşünüyorum." dedi.

Deveciler, bu yıl koydukları hedeflere doğru emin adımlarla yürümek istediklerini ifade ederek, "Bu seneki hedeflerimizi tutturacağımızdan eminiz. Yeni bir takım oluşturduk. Bugüne kadar oynadığımız maçlarda şehrimizi güzel şekilde temsil ediyoruz. Şu an istediğimiz noktada değiliz ve daha çok maç kazanmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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Oynadıkları ligin Avrupa’nın en iyi liglerinden birisi olduğunu ifade eden Deveciler sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ne kadar şimdiye kadar 8 maçta 2 maç kazanıldı gibi gözükse de, bunun içerisinde çok önemli kulüplere karşı kafa kafaya oynadığımız maçlar var. Basketbol böyle bir şey, 3-5 saniyede kazanıyor ve kaybedebiliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde takımın üst üste galibiyetler aldığını göreceğiz. Biz bu iddiamız ve öngörümüzde daha önce yanılmadık. Bu takım geçen sene 15 tane maç kazanarak Süper Lig’e çıktı. Bu sene de olacak. İyi rakiplere karşı maçlar kazanacağız. Sansasyonel şekilde kazanacağız. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize çok güveniyoruz."

Deveciler, ilerleyen zaman içerisinde Denizli’yi çok sevindirecek ve ulusal anlamda güzel maçların çıkacağını düşündüklerini dile getirdi.

Ligi oyuncuların sakatlanmadan ve kazasız belasız atlatmayı hedeflediklerini ifade eden Deveciler, "Takımda ihtiyaçlar olduğu takdirde ilaveler yapmak zorundasınız. Biz de takımı daha ileriye taşımak istiyoruz. Planladığımız yol haritasına yönelik transferler yapmaya çalışıyoruz. Takımı hem genç oyuncularla hem de bizi daha ileriye götürecek oyuncularla takviye edeceğiz. Şu an takımın kurgusu iyi." diye konuştu.

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#Veli Deveciler#Yukatel Merkezefendi Denizli Basket#ING Basketbol Süper Lig

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