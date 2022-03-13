Yukatel Kayserispor 2 - 3 İttifak Holding Konyaspor (Maç özeti ve goller)

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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.

Mücadelede 2-0 yenik duruma düşen konuk ekip, müthiş bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri; 41. dakikada Guilherme (pen), 52 ve 61. dakikalarda Cikalleshi kaydetti. Kayserispor'un 4. dakikada Abdülkadir Parmak ve 14. dakikada Gavranovic ile bulduğu goller yenilgiyi önleyemedi.

Aldığı yenilgiyle Kayserispor, bu sezon 7. kez öne geçtiği bir maçı kaybetmiş oldu.

Üst üste 2. galibiyetini alan Konyaspor, puanını 55'e yükseltti. Art arda 3. yenilgisini alan Kayserispor ise 38 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Cardoso’nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahasına gelen topu önünde bulan Abdülkadir’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

15. dakikada Cardoso’nun pasıyla sağ kanattan topa hareketlenene Onur, topu ceza sahası içerisindeki Gavranovic’e çıkardı. Gavranovic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

26. dakikada Cikalleshi’nin kafayla savunmanın arkasına gönderdiği topu Abdülkerim filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonucu pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol iptal oldu.

25. dakikada Cikalleshi’nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rahmanovic’in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden auta gitti.

41. dakikada Hadziahmetovic’in düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Guilherme, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 2-1

45. dakikada Guilherme'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Amilton'un vuruşunda top kaleci Bilal'de kaldı.

İKİNCİ YARI

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48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cikaleshi’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.

53. dakikada Bytygi’nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Soner’in şutu savunmadan döndü. Dönen topu tamamlayan Cikalleshi takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2

61. dakikada Çekiçi’nin sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde yükselen Cikalleshi, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-3

72. dakikada ceza sahası içerisinde Bytygi’nin çizgi üzerinden içeri çevirdiği topa Cikhalleshi gelişine vurdu, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

76. dakikada Cardoso’nun ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topa İbrahim, ceza sahası dışında gelişine vurdu. Top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Yasin Kol xx, Mehmet Kısal xx, İbrahim Bozbey xx

Kayserispor: Bilal x, Onur x, Hosseini x, Uğur x, Carole xx (Ramazan dk. 84 ?), Cardoso xx, Attamah x (Gökhan dk. 84 ?), Abdulkadir xx (İlhan dk. 69 x), Mane x (Emrah dk. 57 x), Mustafa x (İbrahim dk. 57 x), Gavranovic xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx (Uğurcan dk. 90 ?), Amilton x (Michalak dk. 78 x), Rahmanovic x (Çekiçi dk. 60 xx), Bytygi xx (Oğulcan dk. 90 ?), Cikalleshi xxx

Goller: Abdulkadir (dk. 6), Gavranovic (dk. 15) (Kayserispor), Guilherme (dk. 41 pen.), Cikhalleshi (dk. 52, 61) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Attamah, Carole (Kayserispor), Abdülkerim, Skubic, Oğulcan (Konyaspor)