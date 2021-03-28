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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.03.2021 - 17:03 | Son Güncelleme:

Yukatel Denizlispor 2-3 Altay

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Yukatel Denizlispor 2-3 Altay

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altay'a 3-2 yenildi.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında Mesanovic'in penaltıdan attığı golle Yukatel Denizlispor 1-0 öne geçti.

Altay maçın 38. dakikasında Kazımcan Karataş'ın attığı golle eşitliği yakaladı ve maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Yeşil-siyahlı ekip ikinci devre, 62. dakikada yine Mesanovic ile bulduğu golle öne geçti.

Kazımcan Karataş'ın 76. dakikada attığı golle yeniden beraberliği yakalayan Altay, 85. dakikada Ziya Alkurt'un penaltından attığı golle karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

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