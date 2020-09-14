Yücel İldiz: "Üç puanla başlamak isterdik ama olmadı..."

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu söyleyen Yücel İldiz, "Sezonun ilk maçları her zaman zordur. Samsunspor’la çok zorlu bir müsabaka oynadık. Oyunun ilk yarısı dengeli geçti, ikinci yarıda oyuna ağırlığımızı koyduk. Çok pozisyon olan bir maç değildi ama tek eksik bizim golümüzdü" yorumu yaptı.



"Eksiklerimiz tabii ki var" diyen deneyimli teknik adam, "Yapılması beklenen 1-2 transferimiz daha var, arkadaşlarımız uğraşıyorlar. Oyuncu arkadaşlarımızın verdiği mücadeleden memnunum. Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi bir oyun sergileyeceğiz. İnşallah verdiğimiz mücadeleyi skor tabelasına da yansıtırız. Maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Üç puanla başlamak isterdik ama olmadı" diye konuştu. Altay’da hafif bir sakatlık geçiren Kappel’in durumu hafta içinde netleşecek.



ÜÇ OYUNCUNUN LİSANSI YETİŞMEDİ



Altay’da yeni sezon öncesi kadroya dahil edilen 3 futbolcunun lisans işlemleri tamamlanamadı. Siyah-beyazlıların, Romanya ekibi Steaua Bükreş’ten transfer ettiği Brezilyalı sol kanat William De Amorim’in yanı sıra Menemenspor altyapısından alınan stoper Kuban ile Beşiktaş’tan kiralanan gurbetçi sol kanat Abdullah’ın lisans işlemleri tamamlanamadı. Yeni transferlerden ön libero Timur Temeltaş 18’de yer bulamazken, takım bulması istenen Jovan Blagojevic de 18’de yer almadı. Altay dış transferde Akhisarspor’dan ayrılan stoper Cocalic ve Antalyaspor’dan ayrılan orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş ile temaslarını sürdürüyor.

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