Youssouf Ndayishimiye'dan Galatasaray için transfer itirafı!

Yeni Malatyaspor'un Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından konuşan Youssouf Ndayishimiye, Galatasaray itiraflarında bulundu.

22 yaşındaki Brundi'li orta saha oyuncusu, ''Galatasaray gibi büyük takımlarda oynamak herkesin hedefidir. Ancak şu anda da büyük bir takımda, Yeni Malatyaspor'da oynuyorum. Kontratım burada devam ediyor. Gelişme olursa menajerim ve kulübüm açıklama yapacaktır.'' sözlerini kullandı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın Youssouf Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'a transfer teklifinde bulunduğu ve iki takım arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtiliyordu.

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