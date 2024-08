Young Boys yenilgisi sonrası Galatasaraylı futbolculardan sentetik zemin ve rövanş sözleri

Haberin Devamı

Galatasaray'da Batshuayi, Berkan, Sara ve Kerem Aktürkoğlu, 3-2 kaybettikleri Young Boys maçı sonrası konuştu.

Batshuayi: Sonuçtan ötürü mutsuzuz... Sentetik sahada oynadık, kolay değildi. Çok fazla süre alamadım ama maçtan önce hocamız beni olumlu sözlerle motive etti. Ben de sahaya çıktım, golleri attım. Sonuçtan mutlu değiliz ama rövanşa konsantre olacağız. Hoca, rövanş için çözümü bulacaktır.

Berkan Kutlu: Maça kötü başladık. İkinci gol bizi demoralize etti. İkinci yarı iyi bir geri dönüş yaptık. Talihsiz bir penaltı oldu. Biz bu turu İstanbul'da inşallah geçeriz, gülen taraf biz oluruz.

Gabriel Sara: Elemeler her zaman zordur. İlk yarıda bazı şeyleri yapamadık, ikinci yarı onları düzelttik ama maalesef penaltıyla kaybettik. Rövanşta daha iyi oynarsak turu geçeceğimize inanıyorum... Kendimi iyi hissediyorum. Her antrenmanda, her maçta daha iyi oluyorum. İngiltere ikinci ligden Şampiyonlar Ligi'ne çıkmak, bu seviyede oynamak kolay değil. Adım adım daha iyi oluyorum.

Haberin Devamı

Kerem Aktürkoğlu: Zor bir maç oldu. Zor bir maç olacağını da biliyorduk ama tahmin etmediğimiz şekilde goller yedik... Soyunma odasına 2-0 gitmek bizi çok düşürdü ama bu maçın ikinci ayağının olduğunu biliyorduk. İçeride böyle konuştuk... Büyük bir enerji koyduk. Son dakika penaltısıyla istemediğimiz bir mağlubiyet oldu ama bunun İstanbul'u var. Taraftarımızla birlikte turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz... Zemine de alışık değiliz ama zemini bahane edecek değiliz. Kötü bir zemin değildi... Olmaması gereken bir mağlubiyet. Bunu telafi edecek bizleriz. Hiçbir şey bitmedi. Kafaları kaldırıp haftaya bunu telafi ederiz inşallah... Galatasaray futbolcusu olarak saha içi saha dışı elimden ne geliyorsa yapmaya çalışırım. İnşallah rövanşı kazanacağız.