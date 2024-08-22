Young Boys - Galatasaray maçına Batshuayi damgası: Oyuna girdi, golleri attı, tur için umut verdi! Muslera ve Jelert'e tepki

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Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.

OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, Young Boys karşısına son oynadığı Konyaspor maçının 11’inden 2 değişiklikle başladı. Bu müsabakada teknik direktör Okan Buruk; Kaan Ayhan ve Leo Dubois yerine Elias Jelert ile Derrick Köhn’ü sahaya sürdü.

OKAN BURUK VE KAAN AYHAN CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Sparta Prag maçının ardından aldığı 2 maçlık cezadan dolayı bu maçta sahadaki yerini alamadı. Maçı tribünden takip eden 50 yaşındaki teknik adam, rövanş mücadelesinde de sahada olamayacak. Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu Kaan Ayhan da aynı maçta gördüğü kırmızı karttan dolayı bu maçın kadrosunda yer almadı. Öte yandan sakatlığı süren Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez de bu müsabakada kadroda bulunmadı.

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JELERT İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray’ın Danimarka ekibi Kopenhag’dan transfer ettiği Elias Jelert, bu maçla birlikte sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maça 11’de başladı. 21 yaşındaki futbolcu son oynanan Konyaspor maçında 84. dakikada oyuna girerek müsabakanın son bölümünde forma şansı bulmuştu.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray’ın zorlu Young Boys deplasmanında sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan alanı doldurdu. Bunun yanı sıra Young Boys tribünlerinde de Galatasaraylı taraftarların olması dikkat çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesi ısınmada futbolcuları tribünlere çağırarak ve tezahüratlar yaparak destekte bulundu.

MUSLERA VE JELERT'E TEPKİ

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera ve yeni transfer Jelert'in performansına sosyal medyada tepki vardı.

İlk yarıda Monteiro'nun iki golünde topa müdahale etmesine rağmen gole engel olamayan Muslera için 'Çok kötü maç çıkardı, Galatasaray kariyerinin en kötü maçı' gibi yorumlar yapılırken Jelert için de yoğun eleştiri vardı.

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MERTENS ÇIKTI ZIYECH GİRDİ

Galatasaray ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. İlk yarının son pozisyonunda sakatlanan Muslera oyuna devam edemedi ve yerini Günay'a bıraktı. Dries Mertens'in yerine de Hakim Ziyech oyuna girdi.

ACİL DURUMDA CAMI KIRINIZ: BATSHUAYI

Galatasaray'da maçı çeviren hamle 66. dakikada geldi. Jelert'in yerine oyuna giren Batshuayi, topla ilk buluşmasında rakip fileleri sarsmayı başardı. Soldan kullanılan köşe vuruşunda Torreira ön direkten arkaya indirdi, Batshuayi topu ağlara yolladı.

6 dakika sonra sahne yine Batshuayi'nindi. Icardi'nin boşalttığı alana sızan Kerem, gelen yüksek topu Belçikalı golcüye indirdi, Batshuayi ceza alanına yaklaşıp sol ayağıyla köşeyi gördü ve skoru 2-2'ye getirdi.

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Hatayspor maçında da oyuna sonradan girip 90. dakikada galibiyeti getiren golü atan Batshuayi, Galatasaray formasıyla çektiği 4 isabetli şutta 3 gol kaydetmiş oldu.

VAR İNCELEMESİ, PENALTI, KIRMIZI KART VE 3-2

Maçın 2-2 bitmesi beklenirken Young Boys penaltı kazandı. Gelişen net pozisyonda topa müdahale eden Abdülkerim için VAR uyarısı geldi. Alman hakem Siebert izlemeye gitti ve penaltı kararı verdi. İlk yarıdan sarı kartı bulunan Abdülkerim, elle oynama sebebiyle ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Penaltıda topun başına geçen Ugriniz, topu ağlara yolladı ve maçın skorunu belirledi: 3-2