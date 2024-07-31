Yok böyle şanssızlık! Dünya rekoru kırdı ama kabul edilmedi

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Paris 2024’te erkekler 100 metre serbestte gümüş madalya kazanan Avustralya Erkek Yüzme Takımı’nın üyesi olan Kyle Chalmers, yarışın kendi bölümünü 46.59 saniyede bitirerek dünya rekorundan daha iyi derece elde etti. Ancak Chalmers bu dereceyi bayrak yarışında elde ettiği için rekoru geçerli sayılmadı.

THORPE’UN 46.80’LiK REKORU HÂLÂ GEÇERLi

Kurallara göre bayrak yarışlarında ilk yüzücülerin dereceleri rekor değerlendirmesine dahil ediliyor. Chalmers, takımının dördüncü sporcusu olarak havuza girdi. Avustralyalı sporcunun derecesi rekor sayılmadığı için ABD’li efsane İan Thorpe’un 46.80’lik derecesi dünya rekoru olarak geçerli olmaya devam edecek.

OLiMPiYAT KÖYÜNDEN iZiNSiZ ÇIKINCA KOVULDU

Brezilyalı yüzücü Ana Carolina Vieira, kendisi gibi yüzücü olan erkek arkadaşı Gabriel Santos ile birlikte izinsiz olimpiyat köyünden ayrılıp Paris’te gece eğlenmeye çıkmanın faturasını ağır ödedi. Brezilya Olimpiyat Komitesi, Ana Carolina’yı uyardı ancak sporcu itiraz edince kafileden çıkarıldı.

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7 AYLIK HAMiLE ESKRiMCi OLiMPiYATTA MAÇ KAZANDI

Mısırlı eskrimci Nada Hafez, Paris Olimpiyatları son 32 turunda ABD’li Elizabeth Tartakovsky’ye karşı elde ettiği galibiyetin ardından 7 aylık hamile olduğunu açıkladı. Yaşadığı mutluluğu, “Podyumda iki sporcu olarak görünüyorduk ama aslında üç kişiydik! Ben, rakibim ve dünyaya henüz gelmeyen küçük bebeğim’ ifadeleriyle anlatan Hafez, İnstagram hesabında şunları paylaştı: “Bu olimpiyat benim için farklıydı. 3 kez olimpiyatlara katıldım ama bu sefer küçük bir olimpiyatçıyı taşıyorum.” Hafez gibi 7 aylık bir diğer sporcu da okçulukta mücadele etti. Azerbaycanlı Yaylagül Ramazanova, Çinli Qixuan An’a 6-5 yenilip elense de tribünler Azerbaycanlı okçuyu, uzun süre alkışladı.

20 YAŞINDAKi YÜZÜCÜ PARiS’TE SPORU BIRAKTI

Olimpik yüzücü ve sosyal medya fenomeni Paraguaylı Luana Alonso, Paris 2024’teki ilk yarışının ardından emekli olduğunu açıkladı. İnstagram’da 309 bin takipçisi olan 20 yaşındaki Luansa, 100 metre kadınlar kelebek kategorisinin ilk serisinde yarıştıktan sonra sosyal medyadan sporu bıraktığına dair bir duyuru yaparak şöyle dedi: “Artık resmi! Yüzmeden emekli oluyorum, desteğiniz için hepinize çok teşekkür ederim! Üzgünüm Paraguay, sadece sana teşekkür etmeliyim!”

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1.72’LiK KAWAMURA, 2.24’LÜK WENBANYAMA’YA KAFA TUTTU

Fransa kıran kırana geçen maçta Japonya’yı uzatma sonunda 94-90 yendi. Son topta 4 sayı önde olan Japonya aleyhine üçlük çizgisinin gerisinden verilen faul maçın kaderini değiştirdi. 4 sayı üreten Strazel 84- 84 ile maça eşitliği getirdi ve uzatmada kazanan Fransa oldu. Japonya fiziksel olarak çok büyük dezavantajlara sahip olsa da top dolaşımı ve mücadele gücüyle ayakta kalmayı başardı. Bu fiziksel üstünlüğün en özel yansıması ise 1.72’lik Yuki Kawamura ile 2.24’lük Fransız Victor Wenbanyama arasındaydı. Turnuvanın en uzun ve en kısa oyuncusunun karşı karşıya geldiği anlar ikili arasındaki boy farkını gözler önüne serdi. Kawamura maçı 29 sayı ile tamamlarken Wenbanyama ise 18 sayı attı.