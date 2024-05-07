Yok böyle iddaa kuponu! 20 maç bildi, 20 TL'ye 102 bin 425 TL kazandı...

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İlandır

Futbolda sezon sonuna yaklaştıkça heyecan iyice artarken; Misli üyeleri de kazançlarına kazanç katmaya devam ediyor.

Bir Misli üyesi, tutturulması çok zor bir kupon oynadı ve kuponuna tam 20 maç ekledi. Üye, 20 maçlık kuponunu Misli Arena’da paylaştı.

Misli Arena’da üyeler; kupon paylaşımı ve yorumlar yapabildiği gibi aynı zamanda yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir; canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine anında 50 TL kazanma şansı da sunuyor.

20 maçın 17’sine aynı tercihi oynadı…

Kuponuna pek çok farklı ligden maçlar ekleyen Misli üyesi, 20 maçın 17’sine “Karşılıklı Gol Var” tercihinde bulundu. Galatasaray – Sivasspor, Başakşehir – Kasımpaşa, Milan – Genoa, E.Frankfurt – B. Leverkusen, Celta Vigo – Villarreal gibi gollü geçen maçları kuponuna ekleyen üye tahminlerinde yanılmadı. İspanya 2. Ligi’nde Eibar – Amorebieta maçına “2.5 Üst” oynayan üye maçın 5-0 sona ermesiyle bu maçı da rahat bir şekilde bilmiş oldu.

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Maç sonucu tercihleri Premier Lig’den…

20 maçlık kuponunda sadece 2 tane “Maç Sonucu” oynayan üye, Liverpool – Tottenham ve Chelsea West Ham maçlarına ev sahibi ekiplere güvendi. Liverpool sahasında Tottenham’ı 4-2’yle geçerken; Chelsea de West Ham’ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Tüm maçlarına tutturan üye, Misli’de “Şampiyon Oran” farkı ile 88 bin 951 TL yerine 102 bin 425 TL kazanmış oldu.

Toplamda 6.364 oran tutturarak Misli Arena’da günün “En İyi 20 Kuponu” arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz.

Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

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İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

Misli'den yeni üyelere 50 TL hediye! Hemen üye ol!