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Yılport Samsunspor: 1 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1

#TFF 1. Lig#Samsunspor#Ümraniyespor
Yılport Samsunspor: 1 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

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Futbol: TFF 1. Lig - Yılport Samsunspor: 1 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Seyfettin Ünal, Ali Can Alp
Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Soner Gönül, Burak Yılmaz (Dk. 82 Berk Taşkın), Boli, Ali Ülgen, Diomande (Dk. 82 Bah), Osman Çelik, Hasan Kılıç (Dk. 89 Cihan Kahraman), Yasin Öztekin, Melih Okutan (Dk. 68 Fofana), Tomane
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Camara, Serkan Göksu (Dk. 59 Yusuf Emre Gültekin), Onur Ayık (Dk. 70 Kehinde), Oğuz Gürbulak (Dk. 89 Faruk Can Genç), Glumac, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Muammer Denizhan Taşkan), Del Valle (Dk. 88 Mrsic), Ercan Coşkun
Goller: Dk. 76 Del Valle (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 86 Hasan Kılıç (Penaltıdan) (Yılport Samsunspor),
Kırmızı kart: Dk. 84 Glumac (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Diomande, Dk. 87 Hasan Kılıç (Yılport Samsunspor), Dk. 37 Onur Ayık, Dk. 90 2 Mrsic, Dk. 90 3 Vrsajevic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

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#TFF 1. Lig#Samsunspor#Ümraniyespor