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Yılmaz Vural'ın rakibi belli oldu! TFF 2. Lig'de play-off zamanı...

Güncelleme Tarihi:

#Menemen FK#TFF 2. Lig#Yılmaz Vural
Yılmaz Vuralın rakibi belli oldu TFF 2. Ligde play-off zamanı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 13:01

Yılmaz Vural yönetimindeki Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonu 5. sırada tamamlayarak Play-Off'ta 4. sıradaki 24 Erzincanspor’la eşleşti.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 36. hafta mücadelesinde Amed Sportif ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı müsabakada rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Normal sezonu 65 puanla tamamlayan Yılmaz Vural ve öğrencileri, play-off maçları öncesinde önemli bir fırsatı kaçırdı.

24 Erzicanspor, son haftayı hatasız geçerek 66 puanla 4. sıraya yükseldi ve play-off birinci tur maçlarında saha avantajını ele geçirdi. Tek maç usulü oynanacak eşleşme 9 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak.

İki takım arasında normalde sezonda oynanan maçlarda Menemen FK rakibini dış sahada 2-0 mağlup ederken, evinde oynadığı karşılaşmayı ise 2-1 kaybeden taraf oldu. Böylece iki takımında birbirine karşı birer galibiyeti bulunuyor.

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Öte yandan teknik direktör Yılmaz Vural’ın play-off maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yapacağı ve hedeflerinin mutlak olarak üst lig olacağını ifade edeceği öğrenildi.

Yılmaz Vuralın rakibi belli oldu TFF 2. Ligde play-off zamanı...

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#Menemen FK#TFF 2. Lig#Yılmaz Vural

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