Yılmaz Vural'dan veryansın! "Bana küfür etmiş, ahlaksız..."

Fenerbahçe'nin son bölümde etkinliklerini kırdıklarını belirten Vural, "Maç 3-3 bitebilirdi. İkinci yarı bizim 5, Fenerbahçe'nin 4 pozisyonu var. O kadar net 2 pozisyon yakaladık ki, gol diye ayağa kalktım. Bunları atsak, farklı olabilirdi maç. Fenerbahçe son 15 dakika oyunda yoktu. İlk yarı kötüydük ama ikinci yarı karakter koyduk." dedi.

"BİRKAÇ SENE ÖNCE DÖVERDİM"

Oyundan aldığı için futbolcusunun kendisine küfür ettiği belirten Vural, "Bir başka oyuncuyu oyundan çıkardık diye bana soyunma odasına küfür etmiş. Bana bir de, küfür. Ahlaksız... Ulan burası dingonun ahırı mı? Allah sabır veriyor. Birkaç sene önce olsa adam gibi döversin." dedi.

OYUNA GİRMEK İSTEMEYEN GOMES HAKKINDA

Maçta oyuna girmek istemeyen Gomes hakkında da konuşan Vural, "Gomes oyuna girmek istemedi, ayağım iyi değil dedi, hiçbir şeyi yok, oynamak istemedi. Maç öncesinde ekonomik olarak sıkıntıları olduğu için oynamak istemiyor. Rica ettim, sana ihtiyacımız var, oyuna gir dedim, girmem dedi." ifadelerini kullandı.

"OTELE BİLE GETİRMESİNLER"

Oyuncularının küstahlık yaptığını belirten Vural, "Gomes ve Novikovas acayip küstahlık yaptı, yönetimden rica edeceğim bunları mümkünse otele bile getirmesinler. Biz kimsenin oyuncağı değiliz. Burası dingonun ahırı mı?" diye konuştu.

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