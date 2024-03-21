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Yılmaz Vural yönetimindeki Menemen FK’dan 3 maçlık galibiyet serisi

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#TFF 2. Lig#Yılmaz Vural#Menemen FK
Yılmaz Vural yönetimindeki Menemen FK’dan 3 maçlık galibiyet serisi
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 10:14

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ligde oynadığı Iğdır FK, Somaspor ve Denizlispor müsabakalarını kazanarak 3 maçlık galibiyet serisine imza attı.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, son dönemde alınan üst üste başarısız sonuçlardan sonra tekrar çıkışa geçti.

Ligde oynadığı Iğdır FK, Somaspor ve Denizlispor müsabakalarını kazanarak 3 maçlık galibiyet serisine imza atan Yılmaz Vural yönetimindeki sarı-lacivertliler, 51 puanla 5. sıraya yükseldi.

Play-off hattının en iddialı takımlarından birisi konumuna gelen İzmir ekibi, yerini sağlamlaştırmak için hata yapmak istemiyor.

71 yaşındaki çalıştırıcının da takımla sık sık toplantı yaptığı ve play-off hattının dışındaki en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkının sadece 2 olduğunu oyuncularına hatırlattığı öğrenildi.

Menemen FK, 24 Nisan Pazar günü deplasmanda oynanacak Sarıyer maçını hatasız geçerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

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Yılmaz Vural, Menemen FK’nın başına geçtiğinden bu yana ligde çıktığı 19 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Yılmaz Vural yönetimindeki Menemen FK’dan 3 maçlık galibiyet serisi

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#TFF 2. Lig#Yılmaz Vural#Menemen FK

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