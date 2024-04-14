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Yılmaz Vural yönetimindeki Menemen FK, 6 maç sonra kaybetti

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#TFF 2. Lig#Yılmaz Vural#Menemen FK
Yılmaz Vural yönetimindeki Menemen FK, 6 maç sonra kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 11:11

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki 35. hafta mücadelesinde İskenderunspor’a yenilerek 6 maç sonra sahadan mağlup ayrıldı.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta play-off mücadelesi veren Menemen FK, 35. hafta mücadelesindeki rakiplerinden İskenderunspor ile karşı karşıya geldi.

Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanan müsabakayı konuk ekip tek golle 1-0 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte İskenderunspor puanını 56’ya çıkartarak play-off iddiasını güçlendirirken, Menemen FK ise 58 puanda kalarak bitime 3 maç kala play-off hattındaki yerini sağlamlaştıramadı.

Yılmaz Vural yönetimindeki Menemen FK, 6 maç sonra kaybetti

Böylece İzmir ekibi bu sonuçla da 5 galibiyet ve 1 beraberlikten oluşan 6 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırmış oldu.

Sarı-lacivertliler son mağlubiyetini Şubat 2024’de Kastamonuspor karşısında almıştı.

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Öte yandan alınan bu yenilgiden sonra Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın ilk antrenmanda oyuncularla bir toplantı gerçekleştirip bitime 3 hafta kala play-off hattından çıkmamak için önemli uyarılarda bulunacağı öğrenildi.

Yılmaz Vural yönetimindeki Menemen FK, 6 maç sonra kaybetti

İzmir ekibi, gelecek hafta matematiksel olarak küme düşen Uşakspor’a konuk olacak.

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#TFF 2. Lig#Yılmaz Vural#Menemen FK

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