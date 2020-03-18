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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYılmaz Vural: "Hata yapma lüksümüz yok, herkes gibi futbolcularım da endişeli..."
GeriFutbol Yılmaz Vural: "Hata yapma lüksümüz yok, herkes gibi futbolcularım da endişeli..."
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 11:12,Son Güncelleme:/

Yılmaz Vural: "Hata yapma lüksümüz yok, herkes gibi futbolcularım da endişeli..."

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Yılmaz Vural: "Hata yapma lüksümüz yok, herkes gibi futbolcularım da endişeli..."
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TFF 1. Lig'de üst üste 4 galibiyetin ardından evinde BB Erzurumspor'la golsüz berabere kalıp rakibinin ikinci sıradaki yerine kurulma fırsatını kaçıran Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, kalan 6 maçta hata yapma lükslerinin olmadığını söyledi.

Yılmaz Vural, "Erzurum maçını kazanamadığımızdan artık Süper Lige direkt çıkmak için kalan 6 maçta puan kaybetme hakkımız olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Cuma günü yarıştaki rakiplerinden Altay'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Akigo'da Yılmaz Vural, "Kazansaydık puan kaybı hakkımız olacaktı ama artık yok. İlk 2'de bulunmak için mutlaka kalan maçlarımızı kazanmalıyız. Şu an 45 puandayız. Toplayacağımız 18 puan bizi 63 puanla Süper Lig'e taşır. Ligde düğümün son haftaya kadar çözülmeyeceği zorlu bir yarış olacak. Altay maçını kazanıp milli araya avantajlı girmek istiyoruz" dedi.

Vural, koronavirüs salgınıyla ilgili dünya çapındaki gelişmelerden herkes gibi futbolcularının da endişeli olduğunu belirtti.

Yılmaz Vural: Hata yapma lüksümüz yok, herkes gibi futbolcularım da endişeli...

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