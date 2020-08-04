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GeriFutbol Yılmaz Vural: Akhisarspor'da kalıp kalmayacağım belirsiz
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 13:13,Son Güncelleme:

Yılmaz Vural: Akhisarspor'da kalıp kalmayacağım belirsiz

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Yılmaz Vural: Akhisarspor'da kalıp kalmayacağım belirsiz
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TFF 1. Lig'de Play-Off'larda elenip Süper Lig'e yükselme şansını kaçıran Akhisarspor'da takımın başında kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural geleceği hakkında konuştu.

Akhisarspor'da çok emek verdiklerini belirten Vural, "Süper Lig'e yükselmek en büyük hedefimizdi. Gerçekten çok çalıştık. Maalesef koronavirüs dönemi bizlere sıkıntı yarattı. Testlerimiz pozitif çıktı, en kritik Altay karşılaşmasında sahada olamadık. Emek verdik ancak başaramadık. Yeni sezon öncesi Akhisarspor'da kalıp kalmayacağım belirsiz. Ancak burayı çok seviyorum. Akhisarspor çok kıymetli bir camia. Halkı ve taraftarı çok seviyorum. Yönetim kendi içinde bir görüşme yapacak. Planlamayı düşünecekler. Sonuçta kulüplerin belli maddi olanakları var. Transfer yasağı kalkacak mı? Nasıl bir yol haritası izlenecek? Yönetim öncelikle bunları belirleyecek. Benim durumum ondan sonra netlik kazanacak" diye konuştu.

Yılmaz Vural: Akhisarsporda kalıp kalmayacağım belirsiz

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