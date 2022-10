Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

Haberin Devamı

İskoçya amatör ligi geçtiğimiz günlerde kıran kırana bir müsabakaya ev sahipliği yaptı. Deniz kıyısındaki kasabalardan biri olan North Berwick'in takımı, bölgede futbol severlerin bir numaralı favorisi olan Mill AFC ile Falkirk'te karşı karşıya geldi.

Maç, North Berwick için özelikle önemliydi zira 3 puanı almak ligde ilk sıraya yükselmek anlamına geliyordu. Ancak Mill de sağlam bir rakipti ve North Berwick'in yakasını kolay kolay bırakacak gibi değildi.

Mill'li sporcular yeni bir atağa kalkarken, North Berwick'in yedek kulübesindeki oyunculardan Gary Brownlee arkasını dönüp kendi takımını destekleyen taraflardan birine seslendi: "Uri'ye bir mesaj atıp güçlerini kullanmasını istesen mi acaba?"

Söz konusu Uri, Uri Geller'dan başkası değildi. Zira 1970'li yıllarda "zihin gücüyle" kaşıkları bükmesiyle ünlenen ve ilerleyen dönemde ara ara kendini dünyaya hatırlatan Geller, Ağustos ayından bu yana North Berwick'in başkanlığını yapıyor.

1946 yılında dünyaya gelen Geller, 22 yaşındayken modelliğe başladı. Bu sayede elde ettiği tanınırlığın da etkisiyle İsrail'de küçük gece kulüplerinde sahne almaya ve ufak sihir gösterileri yapmaya başladı. Zamanla ünü ülke sınırlarını aştı. Psikokinezi ve telepati gibi güçleri olduğunu iddia eden Geller, kaşık bükmenin yanı sıra hiç görmediği resimleri tarif edebilme, saatlerin daha hızlı ya da yavaş çalışmasını sağlayabilme gibi gösteriler yapıyordu. Bütün bunları iradesinin ve zihninin gücüyle başardığını söyleyen Geller, televizyon kameraları önünde o kadar çok kaşık büktü ki metali dokunmadan etkileyebilme yetisine "Geller etkisi" adı verildi.

"KUZU" ADASININ TEK HÂKİMİ

"Nereden nereye..." dediğinizi duyar gibiyiz. Gelin en başından başlayalım.

Geller, 2009 yılında North Berwick açıklarında bulunan Lamb (kuzu) isimli ufak adayı satın aldı. Yüzölçümü aşağı yukarı bir futbol sahası kadar olan ve üzerinde insan yaşamayan bu ada, çeşitli deniz kuşlarına ev sahipliği yapan bir yerdi.

Geller için ise adanın asıl çekici yanı 3500 yıl önce bir firavunun kızı tarafından gömülmüş değerli eşyalara ev sahipliği yaptığı yönündeki söylentilerdi.



Lamb adasının North Berwick sahilinden görüntüsü

Bu motivasyonla hareket eden Geller, satışa çıkan ada karşılığında 30 bin sterlin ödedi ancak bölgede kazı yapmak yasak olduğundan firavunun kızının hazinesiyle ilgili inancını test etme şansı bulamadı.

Bugün ise Geller, Lamb'i mikroulusa dönüştürmek için uğraşıyor.

Lamb ülkesinin vatandaşı olmak isteyenlerin 1 dolarlık bir ücret ödemesi gerekiyor. Buradan elde edilen gelir pediatrik kalp sağlığı alanında çalışan Tel Aviv merkezli hayır kuruluşu Save a Child's Heart'a (Bir Çocuğun Kalbini Kurtarın) bağışlanıyor.

Geller, 1970'lerde Salvador Dali'yle birlikte yaptıkları bir tasarımdan hareketle ülkesi için bir bayrak da tasarladı. Ayrıca bir milli marş belirledi ve tüm insanlığa ve dünya dışı varlıkları sevme ve barış içinde yaşama üzerine kurulu bir anayasa kaleme aldı.

Aralarında şarkıcı Peter Andre ile yazar ve oyuncu Stephen Fry'ın yer aldığı çok sayıda ünlü şimdiden Lamb vatandaşı oldu bile.

Dünyanın dört bir yanında böyle çok sayıda hayali mikroulus var. Petrol kulesi platformlarından evlerin arka bahçelerine hatta yatak odalarına kadar çok çeşitli noktalarda kurulabilen bu minik ülkecikler uluslararası tanınma beklentisi içinde.



Elliot Gillard ve Kaptan Jack Fish (sağda)

HEDEF YENİ WREXHAM OLMAK

Ancak Geller'ın asıl hedefi bir futbol takımı sahibi olmaktı ve takımının kazanması için gerekirse var olduğu öne sürülen zihinsel güçlerini kullanmaya bile hazırdı. Yollarının North Berwick'le kesişmesi ise medyanın gücünün etkisiyle oldu.

Geller'ın yerel gazete East Lothian Courier'a verdiği bir röportajda anlattığı planları, North Berwick Amateurs'ın oyuncularından birkaçının annesinin dikkatini çekti. Bunun üzerine takımın kaptanı Jack Fish kolları sıvadı.

Bir iş birliği teklifi tasarlayan Fish, bunu Geller'ın e-posta adresine gönderdi. Amacı North Berwick'e, Ryan Reynolds ve Rob McElhenney'nin 2 yıl önce satın almasıyla yükselişe geçen Galler kulübü Wrexham AFC'dekine benzer bir tanınma kazandırmaktı.

Sonuçta North Berwick o bölgenin takımıydı, üstelik her şeyiyle işlemekte olan bir takımdı. Dahası amatör kümede olduğundan maliyeti de fazla yüksek olmayacaktı. Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'a konuşan Fish, "Geller 10 dakika içinde cevap yazdı. Teklifimi kabul etti" dedi.

GENÇLER GELLER'I TANIMIYORDU

Oyuncular bir sonraki aşamada ne yaşayacakları konusunda şüpheliydi. Hatta Geller'ın kim olduğundan da pek emin değillerdi.

Hem takımı çalıştıran hem de sahada arkadaşlarıyla ter döken Hamish Law, "Doğrusunu söylemek gerekirse bizim neslimizin insanı sayılmaz. Tek bildiğimiz adayı alan, deli bir adam hakkındaki hikâyelerdi" diye konuştu.

Bu noktada ebeveynleri devreye girip gençlere Geller'ın kim olduğunu, zamanında sık sık televizyona çıkıp kaşıkları bükerek insanların akıllarını başlarından nasıl aldığını anlattı.

Başta James Randi olmak üzere birçok sihirbaz ve araştırmacı, Geller'ın gösterilerinin birer kandırmaca ve gözbağcılık olduğunu belirtiyordu. Geller'ın 1973 yılında 'The Tonight Show Starring Johnny Carson' programına konuk olarak katılması tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Gösteri yapacağından habersiz olan ve yanında herhangi bir ekipman getirmeyen Geller, herhangi bir zihin gücü göstermeyi başaramadı. Zaten amaç da Geller'ın bir "sahtekâr" olduğunu kanıtlamaktı. Ne var ki Geller kariyerinin sona erdiğini düşünürken bu kez 'The Merv Griffin Show'a davet edildi. Zira Carson'ın programındaki başarısızlığı inandırıcılığını daha da artırmıştı. Milyonlarca insan "Yaptığı gözbağcılık olsa her seferinde başarılı olurdu. Başarılı olamadığına göre gerçekten zihinsel güçleri var demek ki" diye düşünüyordu.

O yıllarda istihbarat kurumları ve bilim insanları, Geller'ın "duyu ötesi algı" güçlerinin kaynağının ne olduğunu tespit etmek için uğraşmıştı. Hatta CIA ait bir belgede Geller'ın kuruma bağlı çalışan bazı ajanları "tartışmaya yer bırakmayacak bir şekilde paranormal algı becerisini sergilediğine" ikna ettiği yazılıydı.

ZAMANINDA İSKOÇYALILARI ÇOK KIZDIRDI

Ancak bugün 75 yaşında olan Geller'ın İskoçya'da tanınmasını sağlayan şey bunları hiçbiri değildi.

Geller, 1996 Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere'ye karşı penaltı atışı kullanan İskoç futbolcu Gary McAllister'ın topunu zihin gücüyle hareket ettirdiğini, topun sert bir biçimde kale direğine çarpmasından ve maçı İngiltere'nin kazanmasından sorumlu olduğunu iddia etmişti. Bu açıklama İskoçları çok kızdırmış, Geller'a binlerce nefret mektubu yağmıştı.

Geller Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Yaptığım şey hiç etik değildi" derken o günden bu yana affedilmek için çabaladığını söyledi.

80'ler, 90'lar ve 2000'lerde çeşitli reality show'larda yarışmacı ve jüri üyesi olarak boy gösteren Geller'la ilgili en ilginç iddialardan biri 2013 yılında BBC tarafından ortaya atıldı. 'The Secret Life of Uri Geller – Psychic Spy' isimli belgesel Geller'da Benjamin Netanyahu'ya kadar birçok kişinin tanıklıklarını içeriyor ve Geller'ın CIA ve Mossad için çalışan bir ajan olduğunu öne sürüyordu. Buna göre Geller uzun süre Meksika'da ajanlık yapmış, sık sık Devlet Başkanı Jose Lopez Portillo ile göüşmeler yapmıştı. Geller belgeselde KGB ajanlarının taşıdığı bilgisayar disketlerini defalarca "sil" diyerek dokunmadan sildiğini iddia ediyordu.

"BELKİ BİR GÜN DÜNYA KUPASI'NDA DA OYNARIZ"

Artık adı North Berwick Lamb Futbol Kulübü ya da kısaca "Lambies" olan takımı desteklemek, Geller'ın affedilmesinde önemli bir rol oynayabilir.

Takım, Geller'ın "Kararlılıkla her şey mümkündür" şeklindeki hayat felsefesine çok uygun. Oyuncuların çoğu kasabada ya da yakın çevresinde büyümüş ancak son dönemde iş bulmak ve yeni bir hayat kurmak umuduyla Edinburgh ve Glasgow gibi büyük şehirlere sürüklenmeye başlamış genç erkekler.

Law, "Covid kapanmaları sırasında kendimizi yalnız hissettiğimizde Zoom'da toplanıp 'Çocukken ne güzel futbol oynardık' diye konuşuyorduk. Pandemi bittikten sonra bir takım kurup müsabakalara katılmaya karar verdik" diye konuştu.

Oyunculardan biri sarı ya da kırmızı kart gördüğünde uygulanan para cezasını, takım İskoçya'da akıl sağlığı çalışmaları alanında faaliyet gösteren bir hayır kuruluşuna bağış yaparak ödüyor.

Geller, başkanlık koltuğunda oturmanın gereği olarak bazı idari masrafları karşılıyor. Bu sayede takımın ayaklarının üzerinde durması ve genç oyuncuların yükselişinin sağlanması amaçlanıyor.

Geller, umudunun Lambies'in gelecekte başka mikroulusların takımlarıyla karşılaşması ya da Grönland, Faroe Adaları, Gotland gibi adaların takımlarının bir araya geldiği Ada Oyunları'nda boy göstermesi olduğunu belirtti ve "Belki bir gün Dünya Kupası'nda da oynarız" diye espri yapmayı da ihmal etmedi.

GOLLERİ ZİHİN GÜCÜYLE Mİ ATTIRDI YOKSA?!

Peki Lambies, Geller'ın diğer müdahalelerinden fayda sağladı mı? Ancak Geller rakip takımları olumsuz etkileyecek bir şey yapmadığına yemin ediyor.

Örneğin Falkirk'te Mill AFC'ye karşı oynanan ve Brownlee'nin taraftar yoluyla destek istediği maçta Geller kendisine gönderilen mesaja "Tamam, İsrail'deyim ama elimden geleni yapacağım" diye yanıt verdi.

Birkaç dakika sonra taraftarın gönderdiği, "Bizim takım gol attı. Çok teşekkürler, devamı da gelsin lütfen!" mesajını görünce şaşırdığı her halinden belli olan Geller'ın tepkisi "Vay be! İşe yarıyor" oldu.

North Berwick'in ilk yarıyı 2-0'lık skorla önde kapatmasının ardından Geller "Olağanüstü!" diye bir mesaj daha yazdı ve oyuncuları motive etmek için kısa bir video gönderdi.

"Hey çocuklar çok iyi gidiyorsunuz! Size buradan tüm güçlerimi yolluyorum. Böyle devam edin. Hepinizi seviyorum."

Mill'in yağmur gibi ataklarına karşı durmayı başaran North Berwick, ikinci yarıda bir gol daha attı ve maşı 3-0'lık skorla tamamladı. Geller döneminin ilk galibiyeti olarak tarihe geçen maçın ardından bu kez "Lambies çok yaşa!" tezahüratları eşliğinde bir video çekip Başkan Geller'a gönderme sırası futbolculardaydı.

Yine de takım Geller'ın tüm önerilerinin özellikle de oyunculardan birine martı kostümü giydirip maskot olarak sahaya çıkarma fikrinin uygulanabilirliği konusunda bazı şüpheler yaşıyor. Law, "Amatör futbolda böyle bir hareket nasıl karşılanır emin değilim ama kimin buna gönüllü olabileceğini biliyoruz" derken Brownlee de "Evet" dedi ve ekledi: "Takım adına bu kurşunu yiyecek kişi ben olabilirim."

The Wall Street Journal'ın "Bend It Like Geller: Famous Psychic Turns His Powers to a Soccer Team" başlıklı haberinden derlenmiştir.