Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

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Phil Parkinson, Temmuz 2021'de Wrexham AFC'nin menajerlik koltuğuna oturduğunda, Galler kulübünün ne bir sağlık ekibi vardı ne de bir fizyoterapisti.

Yaklaşık 20 yıldır profesyonel olarak çalıştırıcılık yapan Parkinson, Insider'a yaptığı açıklamada, "Daha önce hiçbir zaman, bir fizyoterapistin desteği olmadan lig öncesi hazırlık kampına girmemiştim. Rayına oturtulması gereken çok şey vardı" diye konuştu.

Aradan geçen bir yılda, dünyanın en eski futbol kulüplerinden biri olan Wrexham'da işler iyi yönde değişti.

Kuruluş tarihi 1864 olan Wrexham Association Football Club sadece İngiltere'nin değil dünyanın en eski kulüplerinden biri. Armasındaki semboller nedeniyle Wrexham "Kırmızı Ejderhalar" olarak da anılıyor. Kuruluş tarihi 1864 olan Wrexham Association Football Club sadece İngiltere'nin değil dünyanın en eski kulüplerinden biri. Armasındaki semboller nedeniyle Wrexham "Kırmızı Ejderhalar" olarak da anılıyor.

Hollywood'un tanınmış isimleri Ryan Reynolds ve Rob McElhenney'nin geçtiğimiz yıl Şubat ayında 2 milyon sterlin ödeyerek satın aldığı Wrexham, bu sürpriz yatırımın ardından hem sahada hem de saha dışında başarıdan başarıya koşmaya başladı.

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Rob McElhenney, ABD'de 15 sezondur devam eden "It's Always Sunny in Philadelphia" dizisinin yaratıcılarından ve başrol oyuncularından biri. Hollywood'un en çok kazanan aktörlerinden biri olan Ryan Reynolds ise Deadpool, The Green Lantern, ve Detective Pikachu gibi yapımlarla ve Aviation, Mint Mobile gibi girişimleriyle tanınıyor.

Sahada top koşturan kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen Wrexham, geçtiğimiz Mayıs ayında bir hafta arayla iki önemli maça çıktı.

Kırmızı beyazlılar bir yanda İngiltere lig sisteminin beşinci kademesi (ve "lig dışı futbol" klasmanının en üst seviyesi) olan Ulusal Lig'de play-off'lara kaldı ve yarı finalde Grimsby Town'la karşı karşıya geldi diğer yanda yedi yıl sonra ilk kez FA Kupası'nda final oynadı.

Wembley Stadyumu'nda oynanan FA Kupası maçında Bromley'e 1-0'lık skorla mağlup olan Wrexham turnuvaya veda etti. Wrexham üst lige yükselme şansını da Grimsby'nin uzatmalarda attığı golle yitirdi ancak önümüzdeki sezon için umutlar sürüyor.

TIKTOK'LA SPONSORLUK ANLAŞMASI BİLE YAPTILAR

Takımın saha dışındaki başarıları daha da dikkat çekici. Sağlık ekibi, fizyoterapist gibi eksiklerini çoktan tamamlayan Wrexham, günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok'la çok dikkat çekici bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Son yıllarda ödülleri silip süpüren Ted Lasso dizisinde de adı geçen takımın son iki yılı şimdi de bir belgesele konu oldu. Yapımcılığını Reynolds ve McElhenney'nin üstlendiği "Welcome to Wrexham" (Wrexham'a Hoşgeldiniz) isimli belgesel, hem takımın yakın zamanda elde ettiği başarıları hem de Wrexham kasabasının hayatındaki yerini anlatıyor.

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Son iki yılda elde ettiği başarılarla ve patronlarının ününün de etkisiyle sosyal medyanın en popüler ekiplerinden birine dönüşen Wrexham, dünyanın dört bir yanından yeni taraftarlar kazandı. Son iki yılda elde ettiği başarılarla ve patronlarının ününün de etkisiyle sosyal medyanın en popüler ekiplerinden birine dönüşen Wrexham, dünyanın dört bir yanından yeni taraftarlar kazandı.

Parkinson, son bir yılı "Çok hızlı bir biçimde evrim geçirmek zorundaydık. Bu kulüp bu sezon hatırı sayılır bir hızda hareket etti" sözleriyle özetledi ve ekledi:

"Bence sezon ilerledikçe takım olarak daha iyi bir duruma geldik ve arka planda da çok daha sağlam bir yapı kurduk. Rob ve Ryan, ilerleyen yıllarda kulübü ileriye taşıyacak temelleri oluşturmak için çok çalıştı."

BİR DÖNEMİN EFSANE EKİBİYDİ

Liverpool'un 40 kilometre güneyinde bulunan Wrexham, sessiz sakin bir pazar kasabası. Bir yanı Gal dağlarıyla diğer yanı ise manzaralarıyla ünlü Dee Vadisi ile çevrili.

Wrexham AFC ise Galler'in ilk profesyonel futbol kulübü. 1864'te kasabanın kriket kulübünün üyeleri tarafından kurulan Wrexham, ilk günden beri maçlarını Racecourse Ground stadyumunda oynuyor.

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İlk zamanlar Galler futbolu üzerinde adeta hakimiyet kuran Wrexham, Gal Büyükler Ligi kupasını iki kez, Gal Kupası'nı ise 12 kez müzesine götürdü.

1921 yılında İngiliz Futbol Ligi'ne (EFL) yükselen ekip 88 yıl boyunca burada mücadele etti. Bu süreçte ikinci ve dördüncü kademeler arasında sık sık gidip gelen Ejderhalar için kötü gidişat 2002 yılında başladı.

Kulübün tartışmalı bir biçimde el değiştirmesinin ardından mali sorunlar baş gösterdi. Wrexham, 2009 yılında önce Ulusal Lig'e ardından da tarihinde ilk kez Ulusal Konferans'a düşürüldü.

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BORÇLAR ÖDENDİ AMA TRANSFERE BÜTÇE YETMEDİ

EFL'den düştükten iki yıl sonra Wrexham, takımın idaresi taraftarların oluşturduğu bir vakfa devredildi. Vakıf ilk günden itibaren kulübü eski şanlı günlerine kavuşturmak için uğraştı. Borçlar temizlendi ancak yeni transferler için gerekli maddi kaynak sağlanamadı.

Reynolds ve McElhenney de tam bu noktada devreye girdi.

Reynolds ve McElhenney, Wrexham'la ilgilendiklerini ilk olarak Eylül 2020'de açıklamıştı. O dönemde kulübün idaresini üstlenen Wrexham Taraftarlar Vakfı'nın 1254 üyesi arasında yapılan oylamada, teklife yüzde 97,5 oranında destek gelmişti. Takımın menajeri Spencer Harris de Hollywood yıldızlarının yatırımının "Wrexham'ı bambaşka bir seviyeye taşıyacağını" söylemişti.

Satıştan sonraki yaz, transfer atağına kalkan Wrexham, Parkinson'ın istediği 11 yeni oyuncuyla anlaştı. Bunlar arasında özellikle orta sahanın deneyimli ayakları Ben Tozer ve Shaun Brisley dikkat çekti.

Ocak ayında ikinci bir transfer hamlesi yapan kulüp dört yeni oyuncuyu daha renklerine kattı. Onlardan biri de rekor denebilecek bir bonservis ücreti karşılığında AFC Wimbledon'dan transfer edilen golcü Ollie Palmer oldu.

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LİGİ İKİNCİ SIRADA TAMAMLADILAR

Palmer, Wreham'daki ilk sezonunda attığı 15 golle takımını yeniden EFL'in eşiğine taşıdı. Ligi ikinci bitiren Ejderhalar otomatikman play-off'a yükseldi.

Parkinson, "Ben taraftarın yerinde olsaydım, sahiplerinin kulübü sadece bir sezon için değil, gelecek yıllar için de güçlendirecek bir yapı oluşturduğunu görmek isterdim. Burada yapılan da bu. Birçok iyi iş yapılıyor" dedi.

Sahadaki öğrencilerinden de övgüyle bahseden Parkinson, "Ben bu takımın kulübü önümüzdeki yıllarda ileri taşıyabileceğine inanıyorum. Bu takımda yetenek var. Oyuncularımızın bir kısmının önü çok açık. Takımda tecrübe ve gençliğin dengesini iyi oturttuk. Ortaya koyduğumuz işten memnunum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYALARINI TAKIM İÇİN KULLANIYORLAR

Reynolds ve McElhenney'nin her şeyi yakından izleyen yönetim anlayışı da takımın performansının artışında önemli bir etken oldu. İki aktör sık sık Racecourse'u ziyaret ediyor, maçları tribünden takip ediyor. Hatta FA Kupası öncesi oyuncularla tek tek konuştukları anların fotoğrafları da medyaya yansımıştı.

Dahası McElhenney de Reynolds da sık sık kişisel sosyal medya hesaplarından takımla ilgili paylaşımlar yapıyor.

Yaklaşık 770 bin takipçili Twitter hesabında kendisini "Dünyanın üçüncü en eski futbol takımının eş başkanı" olarak tanıtan McElhenney'nin paylaşımları özellikle maç günleri takımın resmi hesabını aratmıyor. Reynolds ise Instagram'daki 45 milyon takipçisiyle sık sık Wrexham oyuncularını ve diğer kulüp personelini de içeren komik skeç videoları paylaşıyor.

Parkinson, Wrexham'ın Bromley'e 1-0 yenildiği maçtan sonra Reynolds ve McElhenney'nin soyunma odasını ziyaret edip oyuncuların moralini yükseltmeye çalıştığını belirterek, "Bu kulübün başında geçirdikleri ilk sezondu ve bu işin doğası gereği her şey sizin istediğiniz gibi olamaz. Hayal kırıklığına uğrasalar da takımın moralini toparlamak için oradaydılar. Hem çocuklarla hem de benimle olan ilişkileri için takdiri hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.

HEM TAKIMIN HEM KASABANIN YILDIZI PARLADI

Üstelik Reynolds ve McElhenney'nin kulübün kaderini değiştirmesi ile Wrexham kasabasının yıldızının parlaması şans eseri aynı döneme denk geldi. Wrexham geçtiğimiz aylarda Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübilesi'nin kutlanacağı yedinci Galler şehri seçildi. Daha önce 2000, 2022 ve 2012'deki adaylıklarından eli boş dönen Wrexham bu kez McElhenney'nin desteğinin etkisiyle de olsa gerek hedefine ulaştı.

Aynı dönemde İngiltere Kültür Şehri 2025 olmak için de mücadele veren Wrexham unvanı Bradford'a kaptırdı ama adından söz ettirmeyi de bildi. Tabii futbol takımının başarısı da kampanya sırasında sık sık gündeme geldi. Örneğin Wrexham Milletvekili Sarah Atherton, parlamentoda yaptığı konuşmada Wrexham kentinin üzerine kurulu olduğu üç ayaktan birini "futbol" olduğunu söylemişti.

Reynolds ve McElhenney'de her fırsatta bu noktaya değiniyor. İki oyuncu geçtiğimiz günlerde The Athletic dergisine verdiklerini röportajda kulübü satın alma süreçlerini anlatırken de bu detayın altını çizdi.

Reynolds ilk teklif yaptıkları dönemde Wrexham'ın geçmişine saygı duyma, sorumlu ve şeffaf davranma düsturuyla yola çıktıklarını belirterek, "Açıkça gittik ve 'Futbol söz konusu olduğunda burada 5 yaşındaki bir çocuğun unuttuğu, bizim bildiğimizden fazladır. Ama hem kulübün hem de buradaki insan topluluğunun başarısı için elimizden geleni yapacağız' dedik. Sürecin önemli bir kısmı bu işi iki koldan nasıl yürüteceğimizi aramakla geçti. Çünkü Wrexham halkını ve kulübü birbirinden ayırmak ya da birini büyütmeden diğerinin büyümesini sağlamak mümkün değil" diye konuştu.