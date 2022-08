Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

Rob McElhenney, ABD'de 15 sezondur devam eden "It's Always Sunny in Philadelphia" dizisinin yaratıcılarından ve başrol oyuncularından biri. Hollywood'un en çok kazanan aktörlerinden biri olan Ryan Reynolds ise Deadpool, The Green Lantern, ve Detective Pikachu gibi yapımlarla ve Aviation, Mint Mobile gibi girişimleriyle tanınıyor.