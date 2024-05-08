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Yılın futbolcusu seçilen Mauro Icardi: Bu sezon da inşallah şampiyon olacağız

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#Galatasaray#Mauro Icardi#70. Gillette Milliyet
Yılın futbolcusu seçilen Mauro Icardi: Bu sezon da inşallah şampiyon olacağız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 21:37

70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni'nde Galatasaraylı Mauro Icardi, 'Yılın Futbolcusu' seçildi. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, her maçın ayrı önemi olduğunu belirterek, adım adım gitmeleri gerektiğini söyledi.

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70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde 2023 yılın enleri sahiplerini buldu. Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, yılın futbolcusu seçildi. Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Icardi, "70 yıldır yapılan böyle bir organizasyonda ödüle layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum. Geçen sezon şampiyon olduk. Harika bir sezon geçirdik. Bu sezon da inşallah şampiyon olacağız. Yaptığımız şeylerle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Şampiyon olmaları için her maçı kazanmaları gerektiğini söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, "38 maç var, maksimum sayıda maçı kazanıp onun sonunda şampiyon olunuyor. Her maçın benim için ayrı önemi var. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Fatih Karagümrük maçını da kazanmamız gerekiyor. Sonra derbi için hazırlanacağız. O maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Sahada yaptığım şeylerle çocuklara örnek olabilmek çok önemli"

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Türkiye’deki çocukların ona olan ilgisinin hatırlatılması üzerine Mauro Icardi, "Çocuklara da dokunuş yapıyor olmamız çok önemli. Futbol herkesin ruhunu harekete geçiren bir şey. Sahada yaptığım şeylerle çocuklara örnek olabilmek çok önemli. Yaptığımız şeyleri görerek çocukların da hayalleri büyüyor. Onlar da büyük başarılara imza atacak ve biz de bunlarla gurur duyacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#70. Gillette Milliyet

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