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Yıldız isme kötü haber! 50 kez bahis oynama suçlaması

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#Futbol#Premier Lig#İngiltere
Yıldız isme kötü haber 50 kez bahis oynama suçlaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 21:11

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), adı yasa dışı bahis soruşturmasına karışan ve 10 ay futboldan men cezası alan Sandro Tonali’yi 12 Ağustos ile 12 Ekim 2023 tarihleri arasında 50 kez bahis oynamakla suçladı.

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İngiltere Futbol Federasyonu (FA), adı yasa dışı bahis soruşturmasına karışan ve 10 ay futboldan men cezası alan Newcastle United’ın İtalyan orta sahası Sandro Tonali’yi 12 Ağustos ile 12 Ekim 2023 tarihleri arasında 50 kez bahis oynamakla suçladı.

23 yaşındaki futbolcu, İngiltere Futbol Federasyonu’nun bahis kurallarının ihlal edilmesiyle ilgili olarak görevi kötüye kullanmakla suçlandı.

FA, İtalyan orta sahanın 12 Ağustos ile 12 Ekim 2023 tarihlerinde futbol maçlarında 50 kez bahis oynayarak FA kurallarını ihlal ettiğini açıkladı. Tonali, 5 Nisan’a kadar suçlamalara yanıt verebilecek.

Tonali, sezon başında İtalyan ekibi Milan’dan İngiliz temsilcisi Newcastle United’a 55 milyon Sterlin karşılığında transfer olmuştu.İtalyan futbolcu mevcut yasağından dolayı Almanya’da düzenlenecek EURO2024’te de forma giyemeyecek.

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#Futbol#Premier Lig#İngiltere

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