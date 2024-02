Yıldız isimden Arda Güler'e övgü: Usta sınıfı bir oyuncu olacak | Beşiktaş'ı 4-0 yendiğimiz maçı unutmayacağım | Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Haberin Devamı

La Liga devi Atletico Madrid’de 22 maçta oynayan ve takımına 3 gollük katkı sağlayan Ibrahima Balde, sırasıyla Numancia, Osasuna, Kuban Krasnodar ve CFR Cluj takımlarında forma giydi. 2020 yılında Giresunspor’a transfer olan Balde, ilk sezonunda sergilediği 19 gol ve 1 asistlik performansıyla takımının Süper Lig’e yükselmesinde önemli rol oynadı. Son olarak TFF 1.Lig’de Boluspor forması giydikten sonra futbol kariyerine ara veren Senegalli santrfor, Türkiye kariyeriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 35 yaşındaki golcü, La Liga’da edindiği tecrübelere de dayanarak Real Madrid formasıyla henüz istediği süreyi bulamayan milli yıldız Arda Güler’le ilgili düşüncelerini de aktardı.

SENEGALLİ ESKİ FUTBOLCU IBRAHİMA BALDE’NİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Haberin Devamı

“TÜRKİYE’DEKİ TARAFTARLAR, BAZEN GERÇEKTEN KORKUTUCU OLABİLİYORDU”

Arjantin, İspanya, Romanya gibi liglerde de futbol oynadınız. Türkiye'deki futbol atmosferi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Giresunspor ikinci ligdeyken Türkiye’ye geldim ve bundan büyük mutluluk duydum. İlk sezonumda Giresun’daki güzel insanların beni karşılamasından dolayı gerçekten minnettarım. Ülkeyi ve güzel stadyumları tanımaktan büyük keyif aldım. Türkiye'deki taraftarlar inanılmazdı. Türkiye’deki taraftarlar; bazen çılgın, bazen komik, bazen de gerçekten korkutucu olabiliyordu. Bunları futbolun güzel bir parçası olarak görüyordum çünkü ben ateşli futbol atmosferlerini seven bir insanım.

“QUİQUE SANCHEZ FLORES, BANA ATLETİCO MADRİD’DE OYNAMA ŞANSI VERDİ”

Atletico Madrid'deki döneminde teknik direktör Quique Sánchez Flores ile çalıştınız. Tecrübeli futbol adamının futbolunuz üzerindeki etkisi hakkında neler söylemek istersiniz?

Quique Sanchez Flores, benim için ‘baba’ gibi bir teknik direktördü. Atletico Madrid’deki sürecim boyunca bana çok yardım etti ve ayrıca bana A takımda oynama şansı verdi. Quique Sanchez Flores, bana inandı. O, büyük bir karaktere sahip olan iyi bir insandı. Tutkulu ve aynı zamanda futbol bilgisi üst düzeyde olan bir teknik direktördü.

“DİEGO FORLAN VE SERGİO AGUERO GİBİ OYUNCULARDAN PROFESYONEL OLMAYI ÖĞRENDİM”

Haberin Devamı

Atletico Madrid'de üst düzey isimlerle oynamak size gelişim açısından neler kattı?

Atletico Madrid’de; Raul Garcia, Diego Forlan, Sergio Aguero ve José Antonio Reyes’le beraber oynadım. Onlarla geçirdiğim zamanın değerini hep bildim ve bu benim için önemli anlardı. Hepsi de klas futbolcuydu. Profesyonel olmayı, bu büyük oyunculardan öğrendim. Ayrıca onlardan severek her antrenmanda ve maçlarda performans olarak %200’ünü vermeyi de öğrendim.

“FENERBAHÇE, DÜNYACA ÜNLÜ BÜYÜK BİR TAKIM OLDUĞU İÇİN…”

2016 yılında Rusya'nın Kuban takımında forma giyerken ismin Fenerbahçe’yle anılmıştı. O dönemde Fenerbahçe'den transfer teklifi aldınız mı?

Haberin Devamı

O zamanlar İspanya, Fransa ve Türkiye'den çok sayıda transfer teklifi almıştım ama Fenerbahçe’den teklif aldığımı gerçekten hatırlamıyorum. Fenerbahçe, dünyaca ünlü büyük bir takım ve birçok oyuncu oraya gelmek istiyor. Bugün tüm büyük isimlerin, önemli oyuncuların Türkiye'ye geldiğini görmekten mutluluk duyuyorum.

“GİRESUNSPOR’DA İYİ BİR EKİP VARDI VE RESMEN İMKANSIZI BAŞARMIŞTIK”

Giresunspor’daki performansınla takımının 44 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselmesinde önemli rol oynadın. Giresunspor’daki dönemini değerlendirir misin?

Giresunspor'da kendi açımdan büyük ve güzel bir performansım vardı ama bunların hepsi iyi bir ekip olmamızdan kaynaklanıyordu. Giresunspor’da, kulüp ve stadyum çalışanları dahil herkesin şampiyonluk hayali vardı. O dönemki Başkan Hakan Karaahmet ve teknik direktör Hakan Keleş’le resmen imkansızı başarmıştık. Bazen futbolda büyük isimlere ihtiyacınız olmaz. İyi ve sağlıklı işleyen bir ekibi bulunması, zor durumlarla baş edebilecek birkaç tecrübeli oyuncunun olması takım için yeterli olabiliyor. O ekipte ben de vardım. Ayrıca takımda Eren Tozlu, Michal Nalepa, Mehmet Taş, Mamadou Diarra, Abdou Traoré ve Anthony Uzodimma, Erol Can başta olmak üzere asker gibi oyuncular vardı. Onurcan Piri ve Tolgahan Acar gibi iki büyük kaleciye sahiptik. Çok büyük bir takımdık ve sadece ben değil herkes tam bir performans göstermişti.

Haberin Devamı

“VODAFONE PARK’TAKİ 4-O’LIK GALİBİYETİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ”

Giresunspor’la Süper Lig’de oynadığınız dönem deplasmanda Beşiktaş’a karşı 4-0 kazandığınız bir maç vardı. Zorlu deplasmandaki farklı galibiyet için ne düşünüyorsun?

Beşiktaş maçında mücadeleye hazırdık ve gayet iyi oynamıştık. Soyunma odasında teknik direktörle beraber takıma coşku ve heyecan kazandırmıştık. Beşiktaş’ın nasıl güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Beşiktaş’a karşı 10 maç oynarsınız ama sadece 1 kez kazanabilirsiniz. Bu galibiyet, Giresunspor taraftarları tarafından her zaman hatırlanacak. 44 sonra Süper Lig’e yeni yükselen bir takım olarak 4-0’lık galibiyetimizi asla unutmayacağız.

Haberin Devamı

Türkiye'de oynadığınızda en çok hangi takımın stadı ve taraftarından etkilendiniz?

Türkiye’de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın stadyumlarındaki atmosferden çok etkilenmiştim. Futbol fanatiği olduğum için Türkiye'deki bu sıcak atmosferin olduğu stadyumları her zaman sevmiştim.

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda hangi takımı daha avantajlı görüyorsunuz? Şu anda Galatasaray'ın 69, Fenerbahçe'nin ise 67 puanı bulunuyor.

Her iki takım arasında bence iyi bir mücadele yaşanıyor. Her iki takımın da şampiyon olma şansı var ama karar vermek için çok erken. Ayrıca birçok maçın oynanacağını unutmayın. İki takımın da her an sıralamadaki yerleri değişebilir. Bu yüzden şu anda sadece neler olacağını bekliyor ve izliyorum. Ama bir oyuncu ve taraftar olarak her iki takımı da seviyorum çünkü kaliteli oyunculara sahipler. Stadyumlar, benim gibi futbolun tadını çıkarmak isteyen taraftarlar tarafından her zaman dolduruluyor. Galatasaray veya Fenerbahçe’den hangisi şampiyon olursa onlar için iyi olacak.

“UMUT NAYİR, DİAGNE GİBİ BİTİRİCİ BİR FUTBOLCU AMA YETERİNCE DEĞER GÖRMÜYOR”

Süper Lig'de hangi forvet daha başarılı görünüyor? En sevdiğiniz forvet hangisi?

Türkiye Süper Ligi’nde her zaman büyük ve önemli forvetler oynadı. Şimdi de Edin Dzeko, Mame Thiam ve Mauro Icardi gibi inanılmaz seviyesi olan forvetleri görüyoruz. Bu forvetlerin içinde bence Edin Dzeko büyük bir performans sergiliyor, bu şaşırtıcı değil. Türkiye Süper Ligi’nde her zaman iş bitirici forvetler vardı. 9 numara pozisyonundaki Mbaye Diagne ve Didier Drogba gibi büyük forvetler çok gol attı. Ayrıca Türkiye’de çok fazla değer görmeyen bir oyuncu olan Umut Nayir'i de çok beğeniyorum. Umut, Mbaye Diagne gibi bitirici bir forvet. Senegalli arkadaşım Mame Thiam favorim ve onun daha da çok gol atacağını düşünüyorum.

“ARDA GÜLER, USTA SINIF BİR OYUNCU OLACAK”

Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu. Öncelikle Arda Güler'in potansiyeli ve teknik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Arda Güler, dünyanın en iyi genç futbolcularından birisi. O, iyi bir oyuncu ve bence onun Real Madrid'de gelişmesi için sadece zamana ihtiyacı var. Ayrıca Real Madrid’in en yüksek kaliteye ve seviyeye sahip oyuncuları transfer ettiğini unutmayın. Arda Güler, bence yeni bir Mesut Özil ve usta sınıf bir oyuncu olacak.

“VİNİCİUS JUNİOR’A DA ÇOK FAZLA BASKI YAPILMIŞTI. ARDA GÜLER’İN NEFES ALMASINA İZİN VERİN”

Arda Güler, Real Madrid'de şu ana kadar toplam 92 dakika forma giydi. Carlo Ancelotti, "Arda, bir gün maçlarda oynayacak ama sabırlı olmalıyız" dedi. Ancelotti'nin, Arda Güler ile ilgili kararları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Türkiye'deki insanlara Arda Güler’i sadece desteklemeye devam etmelerini ve ona zaman tanımalarını söyleyeceğim. Carlo Ancelotti, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biridir. Türkiye’deki taraftarlar, Arda Güler’i gol atarken veya asist yaparken görmek istiyorlar. Real Madrid’e geldiği ilk dönemlerde Vinicius Junior’a da çok fazla baskı yapıldığını ve başlangıçta bunun işe yaramadığını hepimiz biliyoruz. Futbolda her şeyin bir süreç gerektirdiğini unutmayın. Bu yüzden Arda Güler’in nefes almasına ve baskı olmadan adım adım yürümesine izin verin. Arda, gelecekte başarılı olduğunda herkes bunun tadını çıkaracak. Dünya çapında milyonlarca oyuncu şu anda Real Madrid'de olmak ve oynamak istiyor. O forma altında olmak bile zaten başlı başına büyük bir olay. Arda'nın, ilk 11’de oynayacak düzeye geldiğini Carlo Ancelotti’ye kanıtlaması gerekiyor.