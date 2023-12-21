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Yıldırım Demirören: 'Ne TFF ne de Beşiktaş Başkanlığı'na aday olmayacağım'

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#Yıldırım Demirören#Beşiktaş#TFF
Yıldırım Demirören: Ne TFF ne de Beşiktaş Başkanlığına aday olmayacağım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 14:11

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "Ne Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ne de Beşiktaş Başkanlığı'na aday olmayacağım. İşlerimizin yoğunluğu zaman ayırabilmek için imkan vermiyor." dedi.

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70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri jürisi İspanyanın Barselona kentinde toplandı. Jüri toplantısında açıklamalarda bulunan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş Başkanlığı ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

"NE TFF NE DE BEŞİKTAŞ BAŞKANLIĞI İÇİN ADAY OLMAYACAĞIM"

Demirören, "Ne Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ne de Beşiktaş Başkanlığı'na aday olmayacağım. Ben de ailemden herhangi birisi de böyle bir şey düşünmüyor. İşlerimiz çok yoğun. Yoğun iş tempomuz böyle bir göreve zaman ayırabilmek için imkan vermiyor." diye konuştu.

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#Yıldırım Demirören#Beşiktaş#TFF

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